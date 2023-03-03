تحذير عاجل من الأرصاد خلال الـ72 ساعة المقبلة.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد اليوم تشهد انخفاضا فى درجات الحرارة بعد أن شهدت فى الأيام الماضية ارتفاعا فى درجات الحرارة معلقة :" احنا فى فترة تقلبات جوية ".

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى أن الانخفاض فى درجات الحرارة سيكون مؤقت، وأن الجميع من المواطنين عليهم توخى الحذر بسبب التقلبات الجوية.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة فى الأيام الماضية وصلت فى بعض الأوقات بالمساء لـ 17 درجة، ولكن اليوم هناك انخفاض.

الساعات المقبلة ستشهد تقلبات جوية

وكشفت أنه من غدًا السبت و الأحد سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرار، وأنه من يوم الأثنين سيكون هناك انخفاض جديد، وأنه خلال الـ 72 ساعة المقبلة سيكون هناك شبورة و هناك حالة من التقلبات الجوية.