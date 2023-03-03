عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زراعة الشرقية: لدينا 90 ألف فدان بنجر سكر في الموسم الحالي

بنجر
بنجر

قال المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، إن البنجر من المحاصيل الاستراتيجية التي دخلت مصر في عام 1980، والوزارة لديها خطة لوصول المساحات المنزرعة على مستوى الجمهورية إلى 700 ألف فدان.


وأضاف نصير، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى: «سننتج نحو 1.6 مليون طن سكر من محصول البنجر، ونستهدف النهوض بمحصول البنجر، وتعتبر الشرقية من أكثر محافظات الجمهورية إنتاجا لمحصول البنجر، وكان المستهدف هو زراعة 80 ألف فدان لكن جرى زراعة ألف 90 ألف فدان في العام الجاري. 


وتابع مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، أن محصول البنجر يزرع في كل الأراضي، ويحتاج إلى كميات قليلة من المياه والأسمدة مقارنة بمحصول قصب السكر: «زرعنا تحديدا 90 ألف و624 فدان من البنجر بزيادة تفوق الـ10 آلاف فدان». 


وأكد، أن زراعة بنجر السكر تستصلح الأرض الزراعية ويمكن زراعته في كل أنواع الأراضي ويتحمل درجات حرارة مختلفة وأمراض مختلفة، ونسبة السكر المستخلصة منه تقدر بنحو 150 كيلو سكر من كل طن بنجر سكر، كما يعتبر من المحاصيل التعاقدية، وهناك 5 شركات في نطاق المحافظة تعمل على التعاقد مع الفلاح، كما أن ربحيته عالية جدا، وتبلغ تكلفة الفدان من 12 ألف إلى 15 ألف جنيه، لكن ربحية الفدان تبلغ 30 ألف إلى 35 ألف جنيه.

الشرقية الزراعة البنجر القناة الأولى سكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ65 والبيض رجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 - 3 - 2023

عيار 21 الآن مفاجأة.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة 3 مارس 2023

الفيفا يعلن منع نادي الزمالك من القيد لمدة 3 فترات.. تفاصيل

المطربة بوسي تتجاهل أنباء القبض على زوجها

أخبار الرياضة ... قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الأهلي عقب الإصابة .. نجم الزمالك يقترب من المارد الأحمر...خبر صادم لـ كهربا

خبر صادم لـ كهربا في الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

لغز الغرفة المكتشفة داخل هرم خوفو.. هل يعثر علماء الآثار كنوز الفراعنة؟

ترشيحاتنا

سلسلة اعتقالات وانتهاكات من الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.. تفاصيل

3 محاور لخطة ترشيد المياه والحد من الفاقد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 - 3 - 2023

لن نعتمد عليهم كشركاء في الطاقة.. لافروف يتوعد الغرب

لهذا السبب.. رئيس أركان الجيش الأمريكي يزور إسرائيل اليوم

مفاجآت فيريرا.. التشكيل المتوقع لفريق الزمالك في مواجهة بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان نفسي أعمل فرح.. أبرز صور جمعت شيري عادل وطارق صبري

فستان جرئ.. نادين نجيم تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

ليس لها جدوى.. أسباب اعتذار الأهلي رسميا عن المشاركة في كأس الملك سلمان

يسبب الموت ..تحذير عاجل من تريند عصير البطاطس

فيديو

آيتن عامر تحرر محضرا ضد طليقها لهذا السبب.. فيديو جراف

أسرتي رفضت دخولي الفن إلا بشرط.. تيسير فهمي تخرج عن صمتها وتكشف أسرارا لأول مرة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ