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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 29 متهما لحيازتهم مواد مخدرة بالقليوبية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 29 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية ، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وارسالها الى المعمل الجنائى لفحصها.

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وشن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط 29 عاطلا بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية.


وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية واللواء عمرو أبوريه حكمدار القليوبية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (29) بـ"القناطر الخيرية، وطوخ، وبنها، وشبرا الخيمة، والخانكة، وقليوب، وكفر شكر، وقها، وشبين القناطر، والخصوص، والعبور"، بحوزتهم 4 أسلحة نارية، وعددًا من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "الهيروين، والحشيش، البانجو، الاستروكس، الشادو، والأيس، وأقراص مخدرة، والبودر".


وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على الجهات المختصة بالتحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

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