العدل جروب تطرح الإعلان التشويقي لمسلسل جميلة

أطلقت شركة العدل جروب، الإعلان التشويقي لمسلسل "جميلة" بطولة النجمة ريهام حجاج والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023.

أطلقت شركة العدل جروب، البوستر الدعائي الأول لمسلسل "جميلة" بطولة النجمة ريهام حجاج والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023.

مسلسل "جميلة " دراما اجتماعية من بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة و إخراج سامح عبد العزيز و من إنتاج جمال العدل.

وأكد المؤلف أيمن سلامة، أن المسلسل يتناول عقوق الآباء وكذا عقوق الأبناء، لافتا إلى أن الفنان هانى عادل يؤدى دور زوج “جميلة” الفنانة ريهام حجاج، وطليق الفنانة عبير صبرى.