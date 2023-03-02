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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح برومو مسلسل جعفر العمدة لـ محمد رمضان.. شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره، البرومو الخاص بمسلسله الجديد الذي يحمل اسم “جعفر العمدة” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

 

نشر محمد رمضان البرومو، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”، وعلق قائلاً: "بسم الله توكلنا على الله ( جعفر العمدة ) تأليف محمد سامي و مهاب طارق إخراج محمد سامي إنتاج سعدي و جوهر ثقة في الله نجاح بإكتساح .. رمضان يجمعنا".

 

لمشاهدة البرومو اضغط هنا

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وروج الفنان محمد رمضان لـ مسلسله الجديد “جعفر العمدة” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشر محمد رمضان البوستر التشويقي لـ عفر العمدة، وأعلن عن القنوات التي تذيع المسلسل.

وكتب محمد رمضان: "قنوات عرض جعفر العمدة في مصر حصريا علي قنوات دي إم سي ومنصة واتش ات، خارج مصر حصريا علي قناة إم بي سي مصر ومنصة شاهد، دايما رمضان يجمعنا ثقة في الله نجاح".

محمد رمضان الفنان محمد رمضان الإنستجرام جعفر العمدة انستجرام

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