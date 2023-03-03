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رئيس التحرير
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حاول يخطف اطفالها وتعدى عليها.. ماذا فعل طليق آيتن عامر بها ؟

خطف أطفال وتعدى.. ماذا فعل طليق آيتن عامر معها داخل الكمبوند؟.. فيديو

مذيعة صدي البلد رينال
مذيعة صدي البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدي البلد"رينال عويضة" تغطية إخبارية محاولة طليق آيتن عامر للهروب بأطفالهما . 
 

بدأت القصة في سنة 2015 وهي السنة اللي تمت فيها خطوبة وزواج الفنانة آيتن عامر من مدير التصوير السينمائي محمد محمد عز العرب، واقتصر الحفل على حضوروفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزى بمنزلها، وسط حضور لعدد من أصدقاء أيتن المقربين لها بشكل شخصى.

ومنذ فترة تفاجأ الجمهور بانفصال الفنانة آيتن عامر عن زوجها مدير التصوير السينمائي محمد عز العرب.

الفنانة وفاء عامر أكدت الطلاق في تصريحات قالت فيها :" محمد حبيبي و كنت رافضه الانفصال، ولكن كل شيء نصيب، وربنا يسعده، وهو شخص كويس".

وأكدت الفنانة وفاء عامر أن أختها آيتن وطلقها مش عايزين حد يتدخل بينهم، ورفضت أنها تتكلم عن أي تفاصيل تانية.

وتطورت أزمة الخلافات بين آيتن وزوجها ووصلت لمحاضر وأقسام، وخلال الساعات اللي فاتت، حررت الفنانة آيتن عامر محضرا ضد طليقها محمد عز العرب بتتهمه فيه بالتعدي عليها بالسب والشتم بعد اتصالها بالنجدة اللي أثبتت أقوالها في المحضر.

بلاغ آيتن تضمن أن طليقها اعتدى عليها وعلى والدتها، وحاول الخروج من الكومباوند الذي تسكن فيه بالشيخ زايد، بسيارتها بسرعة، لكن أمن المكان أمسكه وحاول طليقها أن يأخذ الأبناء وهما 
محمد ٧ سنوات، ويوسف محمد ٦ سنوات، ويتحرك بسيارة ملك الفنانة، وقاد السيارة بهما، إلا أن الأمن الإداري للكمبوند أوقفه، وتم التحفظ على السيارة.

وبعد ساعات أخلت النيابة سبيل الفنانة أيتن عامر وطليقها، وأمرت بعودة الطفلين لوالدتهما بشرط الإمضاء على تعهد بحسن الرعاية، وهو سبب الأزمة منذ البداية.

وعلق والد مدير التصوير محمد عز العرب، الرسام والكاتب أحمد عز العرب، على أزمة ابنه مع طليقته وأم أحفاده، بعد وصول الأمر إلى الجهات الأمنية، ووجه أحمد عز العرب رسالة إلى الفنانة الشابة عبر تويتر جاء فيها:" أيتن عامر أم أحفادى فى مكانة ابنتى لها كل التقدير والمحبة فى كل الأحوال فى زواجها..وفى انفصالها عن ابنى . ولا أقبل أي إساءة لها أو مساس بأسمها أو بعائلتها الكريمة من أى طرف". 

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