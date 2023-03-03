بعد قرار الفيفا | رسالة مؤثرة من رئيس الزمالك السابق للاعبين

وجه حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق ، رسالة دعم الي لاعبي الزمالك بسبب الظروف التي يمر بها النادي في الفترة الأخيرة.

وكتب حسين لبيب من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك :" الزمالك أولا إلى لاعبي الفريق الاول لكرة القدم نحترمكم ونقدركم ثقتنا فيكم بلا حدود العبوا من أجل اسم ناديكم وملايين من الجماهير التي تدعمكم كافحوا من اجل اسمائكم و تاريخكم بامكانكم استعاده الصداره كما فعلتوها من قبل عاش الابطال عاش نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر ".



أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نادي الزمالك، بمنعه من القيد لمدة 3 فترات، بسبب عدم دفعه التعويض المادي لنادي الإفريقي، الخاص بحقوق رعاية لاعبه التونسي سيف الدين الجزيري.

وحكم “فيفا” في وقت سابق بإلزام نادي الزمالك، بدفع 838 ألف جنيه مصري، لصالح الإفريقي التونسي، بعد ثبوت انتقال الجزيري إلى الفريق قادمًا من المقاولون العرب، بمقابل مادي.

ومنح “فيفا”، مهلة للزمالك لدفع المقابل المادي حتى أمس الخميس، لكن النادي لم يدفع الأموال المستحقة عليه، ليتم إخطاره بمنعه من القيد لمدة 3 فترات، حتى سداد المقابل المادي لنادي الإفريقي