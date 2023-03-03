شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وفيوتشر في الدوري المصري

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بين فريقي الإسماعيلي وفيوتشر ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت أحداث الشوط الأول هدوء تام في المباراة دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين على الرغم من تبادل الهجمات بين الفريقين .

تشكيل الفريقين

خاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

محمد فوزى وعصام صبحي باهر المحمدى ومحمد هاشم ومحمد دسوقى ومحمد مخلوف ومحمد حسن وأحمد مدبولى ومحمد الشامى وياو أونور وفراس شواط.



بينما خاض فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: عمر كمال - علي الفيل - محمود مرعي - طارق طه.

خط الوسط: علي زعزع - كريم نيدفيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي - أحمد عاطف - محمد رضا بوبو.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدور الأول والتي استضافها استاد الإسماعيلية، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين .