لا تهاون مع المخالفين.. تحرير 80 محضرًا في حملة تموينية بكفر الشيخ

شنت الوحدات المحلية بالمدن والمراكز بمحافظة كفر الشيخ، حملات تموينية، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، والتموين، والصحة، والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذي شدد على استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من من قوائم أسعار بيع السلع وتوفير السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال بيان، إنه لا تهاون مع المخالفين من التجار، وأن الحملات على الأسواق ومحالّ بيع كافة أنواع السلع مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، مؤكداً أن الحملات التي شهدتها المدن أسفرت عن تحرير 80 محضراً متنوعاً.

وفي سياق متصل، تابع اللواء عمرو الفداوي ، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية علي الأسواق، وضبط الأسعار، وتوافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية، وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

كما تابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات على الأسواق والمحال التجارية، لمتابعة وضع الأسعار على السلع، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية، إضافة الحملات على المخابز.