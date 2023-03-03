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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تنظم مسابقة البحوث الاجتماعية.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة البحوث الاجتماعية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأوضحت كلية الآداب جامعة القاهرة  ، أن مسابقة البحوث الاجتماعية تقوم على مستوى الجامعات المصرية و الأكاديمية و المعاهد العليا تحت عنوان " مفهوم الإدمان وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على الشباب فى المجتمع المصرى " .

شروط مسابقة البحوث الاجتماعية  بجامعة القاهرة

١- أن يقدم البحث فيما لا يزيد عن ٢٠ صفحة يكتب على الكمبيوتر ويراعى استخدام منهج البحث العلمى

٢- أن يوضح الطالب رؤيته الشخصية فى البحث

٣- أن يدعم البحث بالمراجع الإحصائية ويكون بلغة عربية صحيحة

٤- أن يرفق بالبحث استمارة اشتراك معتمدة من الجامعة ويرفق صورة البطاقة الشخصية وكارثية الكلية للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣

٥- اخر موعد لتسليم البحث يوم ١٠ ابريل القادم


جوائز المسابقة

المركز الاول ٥٠٠

المركز الثانى ٤٠٠

المركز الثالث ٣٠٠

المركز الرابع ٢٥٠

المركز الخامس ٢٠٠

المركز السادس ١٥٠

جامعة القاهرة البحث العلمي الجامعات المصرية كلية الاداب البطاقة الشخصية الإدارة العامة لرعاية الشباب

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