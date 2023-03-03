جامعة القاهرة تنظم مسابقة البحوث الاجتماعية.. تفاصيل

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة البحوث الاجتماعية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.
وأوضحت كلية الآداب جامعة القاهرة ، أن مسابقة البحوث الاجتماعية تقوم على مستوى الجامعات المصرية و الأكاديمية و المعاهد العليا تحت عنوان " مفهوم الإدمان وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على الشباب فى المجتمع المصرى " .
شروط مسابقة البحوث الاجتماعية بجامعة القاهرة
١- أن يقدم البحث فيما لا يزيد عن ٢٠ صفحة يكتب على الكمبيوتر ويراعى استخدام منهج البحث العلمى
٢- أن يوضح الطالب رؤيته الشخصية فى البحث
٣- أن يدعم البحث بالمراجع الإحصائية ويكون بلغة عربية صحيحة
٤- أن يرفق بالبحث استمارة اشتراك معتمدة من الجامعة ويرفق صورة البطاقة الشخصية وكارثية الكلية للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣
٥- اخر موعد لتسليم البحث يوم ١٠ ابريل القادم
جوائز المسابقة
المركز الاول ٥٠٠
المركز الثانى ٤٠٠
المركز الثالث ٣٠٠
المركز الرابع ٢٥٠
المركز الخامس ٢٠٠
المركز السادس ١٥٠