جامعة القاهرة تنظم مسابقة البحوث الاجتماعية.. تفاصيل

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة البحوث الاجتماعية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأوضحت كلية الآداب جامعة القاهرة ، أن مسابقة البحوث الاجتماعية تقوم على مستوى الجامعات المصرية و الأكاديمية و المعاهد العليا تحت عنوان " مفهوم الإدمان وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على الشباب فى المجتمع المصرى " .

شروط مسابقة البحوث الاجتماعية بجامعة القاهرة

١- أن يقدم البحث فيما لا يزيد عن ٢٠ صفحة يكتب على الكمبيوتر ويراعى استخدام منهج البحث العلمى

٢- أن يوضح الطالب رؤيته الشخصية فى البحث

٣- أن يدعم البحث بالمراجع الإحصائية ويكون بلغة عربية صحيحة

٤- أن يرفق بالبحث استمارة اشتراك معتمدة من الجامعة ويرفق صورة البطاقة الشخصية وكارثية الكلية للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣

٥- اخر موعد لتسليم البحث يوم ١٠ ابريل القادم



جوائز المسابقة

المركز الاول ٥٠٠

المركز الثانى ٤٠٠

المركز الثالث ٣٠٠

المركز الرابع ٢٥٠

المركز الخامس ٢٠٠

المركز السادس ١٥٠