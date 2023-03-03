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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يهنئ ذوي الهمم بمناسبة اليوم العالمي للسمع

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يهنئ ذوي الهمم

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة لذوي الهمم، باليوم العالمي للسمع، الذي يواكب 3 مارس من كل عام، انطلاقاً من اهتمام الدولة بذوي الهمم والحرص علي تهنئتهم في كافة الاحتفالات المخصصة لهم.

أكد الدكتور أشرف صبحى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بذوي الهمم، وتحرص علي تكاتف كافة مؤسسات الدولة للعمل على دمجهم فى مختلف الأنشطة والفعاليات التي تقدمها لهم، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة لذوي الهمم من خلال الأنشطة والمشروعات المنفذة لهم خصيصاً على مدار العام فى كافة محافظات الجمهورية.

أشار "صبحي" إلى أن من تلك البرامج دوري كرة القدم للصم الذي يُقدم سنوياً، وكذلك دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، فضلاً عن تنفيذ العديد من الأنشطة المتنوعة الخاصة بتطويرهم وتأهيلهم.

ومن المقرر أن تنظم وحدة تدريب وتأهيل ذوي الهمم بالإدارة المركزية لتمكين الشباب باقة متنوعة من الأنشطة لذوي الهمم (الصم) بالمركز الأولمبي بالمعادي خلال الفترة المقبلة.

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