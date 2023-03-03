لأمر هام.. وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف يستدعي قائد لواء تل أبيب

وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، اليوم الجمعة، مفوض الشرطة كوبي شبتاي باستدعاء قائد لواء تل أبيب للتحدث معه من أجل إبلاغه بسياسته تجاه المتظاهرين في مظاهرة السبت، احتجاجا على الإصلاح القانوني.

وفي رسالة من بن جفير إلى شبتاي، وفق "معاريف"، أشاد بأداء الأخير، وقال: "أود أن أشكرك على تعاملك الشخصي مع محاولات الفوضى هذا الأسبوع، ليس لدي شك في أنك توليت قيادة ما حدث في طريق أيالون، وكنا سنشهد إخلالًا خطيرًا بالنظام العام".

وأضاف: "لا جدال في أهمية حرية التعبير وحرية التظاهر، لكن حرية التعبير ليست بابا مفتوحا للفوضى والإيذاء وتعطيل حياة مواطني البلاد".

وأوضح بن جفير أن سياسته هي عدم السماح بإغلاق طرق النقل المركزية وعدم تعطيل نسيج الحياة بسبب المظاهرات والاحتجاجات.

وأشار إلى أنه لكل قائد ميداني سلطة تقديرية في كيفية تنفيذ السياسة، قائلا: "لكن يجب أن نتذكر أن الوزير هو الذي يضع السياسة وليس القائد في الميدان".

وتعرض قائد لواء تل أبيب بالشرطة إلى انتقادات علنية بشأن استخدام القنابل الصوتية ضد المتظاهرين، وادعت الشرطة أنها استُخدمت ذلك بعد استخدام المتظاهرين العنف ضد ضباط الشرطة، ونتيجة الاشتباكات أصيب 11 متظاهرا كانوا بحاجة للعلاج في المستشفى، واعتقل العشرات.