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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

آخر موعد للتسجيل في وظائف النيابة الإدارية .. تعرف عليه

صدى البلد

أعلنت  النيابة الإدارية  أن الأحد هو  أخر موعد للتسجيل من خلال موقعها الإلكتروني،للالتحاق بوظيفة معاون نيابة ادارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022. 

وأشارت النيابة الي ان المتقدم عليه إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق ثم طباعتها بالكامل من خلال الموقع، عقب الانتهاء من إدخال البيانات.

أوضحت النيابة انه بعد ذلك يتم  سحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة علي الموقع الإلكتروني، وذلك من الفترة  11 مارس وحتى 28 مارس من ذات الشهر، وذلك بمقر النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا. 

وتابعت " يتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، www.ap.gov.eg.

واوضحت انه يشترط لسحب ملف التعيين التالى:

- إحضار وثيقة تعارف التي تم طباعتها عبر موقع الهيئة الإلكتروني، 5 نسخ.

- إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكترونى.

.. لن يلتفت الى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.

وكانت النيابة الادارية اعلنت عن فتح باب التعيين في وظيفة معاون نيابة ادارية وذلك من خريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق والشرطة دفعة ٢٠٢٢.

وتابعت يشترط لمن يتقدم للوظيفة ان يكون حاصل علي تقدير جيد علي الاقل، والا يزيد عمره عن ٣٠ عاما، وان يجتاز الاختبارات الطبية والمقابلة الشخصية. 

النيابة الإدارية وظائف النيابة الإدارية

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