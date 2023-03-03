حافظ العمدة| مدرس يضع صورته على بوستر مسلسل محمد رمضان.. شاهد

قام مدرس لغة عربية يدعى محمد حافظ، بالدعاية لنفسه بين الطلاب بطريقة غريبة لفتت انتباه الجميع على السوشيال ميديا.

ولجأ مدرس اللغة العربية محمد حافظ، إلى الاستعانة بـ البوستر الرسمي لمسلسل جعفر العمدة الذي سيقدمه النجم محمد رمضان خلال شهر رمضان 2023 .

بوستر دعاية لمدرس لغة عربية

وقام مدرس اللغة العربية، بتعديل البوستر الرسمي لمسلسل جعفر العمدة الذي سيقدمه النجم محمد رمضان خلال شهر رمضان 2023، ليضع صورته مكان صورة النجم محمد رمضان إلى جانب تعديل اسم المسلسل على البوستر من “جعفر العمدة” إلى “محمد حافظ العمدة”.

وكتب مدرس اللغة العربية: “بسم الله توكلنا على الله ( حافظ العمدة ) ثقة في الله نجاح باكتساح .. رمضان يجمعنا”.

وتوالت تعليقات الطلاب على طريقة مدرس اللغة العربية في الدعاية، حيث قال عمر شريف: كينج المجال مفيش كلام.. وقالت هاجر جميل: ابو حافظ توب التوب والباقي كنتلوب، وقال احمد زغلو : انا خلاص هسيب رامز وهعد اتفرج علي الحاج محمد ابو حافظ.

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