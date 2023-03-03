عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: كل قرارات الحكومة محاولات لتخفيف آثار الأزمة على المواطن

ابراهيم عيسي
ابراهيم عيسي


أكد الاعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك متابعة يومية عالمية في وسائل الإعلام العالمية لكل ما يحدث في مصر من قرارات واجراءات والتركيز على الاقتصاد، مشيرا إلى أن الأزمة المصرية تنحصر في عدم اعتمادنا على شيء والاعتماد الرئيسي قائم على القروض ولا زال.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن مستوى إنتاجنا صادراتنا والدولة المصرية لم تكن جاذبة للاستثمار وأعلنت نوايا جديدة من تخارج شركات الدولة من الاقتصاد وما عرضته على المصريين والعالم، ويبدو أن اهتمام الدولة المصرية في اقتصادها بما توجهه للعالم في رسائل أكثر مما توجهه للمصريين أنفسهم.

وأوضح الإعلامي ابراهيم عيسى، أن كل القرارات التي تتخذها الحكومة المصرية هي محاولات لتخفيف آثار الازمة على المواطن، لافتا إلى أن العالم يغير في طريقته وتوجهاته وبدأ اقتصاده يشتغل على تأمين المخاطر والاكتفاء الذاتي ولا يريد أن يسلم نفسه لدول أخرى تقرر مصيره وحركة الاستثمارات نفسها ستتغير بعد استمرار الحرب الروسية الاوكرانية.

https://www.youtube.com/live/ZbqyTyS1o0M?feature=share

الحكومة المصرية إبراهيم عيسى الدولة المصرية قرارات قرارات الحكومة يحدث في مصر القاهرة والناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ 65 واللحوم 115 والبيض 68 جنيها| هدايا “التموين” للمصريين في منافذها قبل شهر رمضان

بوست غير متوقع من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

الزمالك المستفيد الأول.. فيفا يوجه صدمة قوية لـ كهربا.. تفاصيل

صيحات المشيعين تتعالى | نعش متوفى يرفض الخروج من المسجد ببنى سويف

بعد قرار الفيفا | رسالة مؤثرة من رئيس الزمالك السابق للاعبين

ألفاظ خارجة .. خناقة ومشادات بين زيزو وجماهير الزمالك بعد مباراة بيراميدز| فيديو

تجديد شهادة الـ 18%.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملائه

الأهلي يفاوض نجم الزمالك .. وردّ اللاعب مفاجئ

ترشيحاتنا

إصابة 30 فلسطينيا في إشتباكات بين قوات الإحتلال في نابلس

زلزال بتركيا وقلق في لبنان.. كل ما تريد معرفته عن انشقاق الأرض

بعد مصرع 57 في حادث قطار.. اشتباكات بين متظاهرين والشرطة باليونان| صور

من الحزن..أهالي شبرا ملس بالغربية يشيعون جثمان رجل مات في عزاء والده

وزير غبي | السفير الأمريكي لدى إسرائيل يشن هجومًا على “سموتريتش”

لأمر هام.. وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف يستدعي قائد لواء تل أبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعف جهاز المناعة أخطرها.. ماذا يحدث لجسمك عند الشعور بالحزن؟

تخطى 2000 دولار.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة جريئة

طريقة عمل شوكولاتة النوتيلا الاقتصادية بالمنزل

في هذه المناسبة | توب شفاف يعرّض إلهام شاهين لانتقاد لاذع

فيديو

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

ولعانة.. أحمد مكي يطرح أغنية مسلسل الكبير أوي الجديدة

تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملاء شهادة الـ 18% | فيديو

توقعات.. زلزال عنيف بقوة 7.5 ريختر يضرب تركيا في أي لحظة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ