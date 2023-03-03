إبراهيم عيسى: كل قرارات الحكومة محاولات لتخفيف آثار الأزمة على المواطن



أكد الاعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك متابعة يومية عالمية في وسائل الإعلام العالمية لكل ما يحدث في مصر من قرارات واجراءات والتركيز على الاقتصاد، مشيرا إلى أن الأزمة المصرية تنحصر في عدم اعتمادنا على شيء والاعتماد الرئيسي قائم على القروض ولا زال.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن مستوى إنتاجنا صادراتنا والدولة المصرية لم تكن جاذبة للاستثمار وأعلنت نوايا جديدة من تخارج شركات الدولة من الاقتصاد وما عرضته على المصريين والعالم، ويبدو أن اهتمام الدولة المصرية في اقتصادها بما توجهه للعالم في رسائل أكثر مما توجهه للمصريين أنفسهم.

وأوضح الإعلامي ابراهيم عيسى، أن كل القرارات التي تتخذها الحكومة المصرية هي محاولات لتخفيف آثار الازمة على المواطن، لافتا إلى أن العالم يغير في طريقته وتوجهاته وبدأ اقتصاده يشتغل على تأمين المخاطر والاكتفاء الذاتي ولا يريد أن يسلم نفسه لدول أخرى تقرر مصيره وحركة الاستثمارات نفسها ستتغير بعد استمرار الحرب الروسية الاوكرانية.

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