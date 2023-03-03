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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط التقديم في برنامج تأهيل المعلمين بتكنولوجيا التعليم جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان استعدادها لقبول دفعة جديدة (الدفعة السادسة) من برنامج تأهيل المعلمين، حيث أن الدراسة في الترم التمهيدي تبدأ خلال يونيو – يوليو 2023.

وكشف الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، لـ “صدى البلد”، عن شروط التقديم لبرنامح تأهيل المعلمين، والذي يهدف إلي تأهيل المعلمين العمليين العاملين في الخدمة لاكسابهم التأهيل اللازم لأداء عملهم في تدريس المواد الفنية بإضافة إلي تنمية مهاراتهم لمواكبة التقدم الذي تشهده البلاد.

وتتمثل شروط التقدم للبرنامج كالآتي:

1/ أن يكون الدارس حاصلا على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وأن یکون الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.

2/ لا يتم قيد الطالب بالكلية إلا بعد تسديد كافة الرسوم والمصروفات .

3/ مدة الدراسة لا تقل عن سبعة فصول دراسية.

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جامعة حلوان 

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز، عن بدء الحجز في دورة مهارات فك وترجمة الوثائق التركية القديمة (العثمانية).

وتأتي هذه البرامج التدريبية من اهتمام كلية الآداب بتنظيم تلك الدورات التدريبية من خلال مركز اللغات،  و يأتى ذلك من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية،  وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، والمساهمة فى تحسين الأداء.

وقد أفاد الدكتور شادى الكردى مدير المركز أن مركز اللغات للأغراض المتخصصة يقدم برامج تدريبية متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى.

برنامح تأهيل المعلمين كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تأهيل المعلمين شروط التقديم لبرنامح تأهيل المعلمين Jobs Education

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