محجوز على النادي.. خالد الغندور يعلق على منع الزمالك من القيد لـ3 فترات

علق الإعلامي خالد الغندور على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنعه نادي الزمالك من القيد لمدة 3 فترات.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" محجوز علي فلوسك في البنوك ازاي هتحول فلوس للنادي الإفريقي منتظر حد يحلها.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"أخطر مسؤولي نادي الزمالك، بمنعه من القيد لمدة 3 فترات، بسبب عدم سديد المقابل المادي المستحق لنادي الإفريقي، الخاص بحقوق رعاية لاعبه التونسي سيف الدين الجزيري.

ومنح "فيفا" مهلة للزمالك لدفع المقابل المادي مدتها 45 يوم انتهت مساء أمس الخميس، لكن النادي لم يسدد الأموال المستحقة عليه، ليتم إخطاره بمنعه من القيد لمدة 3 فترات، حتى سداد المقابل المادي لنادي الإفريقي.

جدير بالذكر أن حق الرعاية عبارة عن نسبة 5 % من نسبة صفقة انتقال اللاعب تدفع من النادي الجديد للاعب إلى الأندية التي مثلها اللاعب، قبل سن الـ 23 عاما، وهو ما ينطبق على وضعية سيف الجزيري مهاجم الزمالك مع النادي الإفريقي التونسي.