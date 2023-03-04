عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الممرضة الأمينة.. ياسمين تكتشف وجود 2مليون جنيه في حسابها بالخطأ.. شاهد كيف تصرفت؟

ياسمبن الممرضة
ياسمبن الممرضة

الممرضة الأمينة ، هكذا أطلق عليها الدمايطة فور علمهم بقيامها بتسليم مبلغ ٢ مليون جنيه للأجهزة الأمنية بعد اكتشاف وجودهم في حسابها بالخطأ. صدى البلد يرصد في السطور التالية القصة كاملة.

ضبطت معه قميص نوم.. مأساة صيدلانية في دعوى طلاق أمام محكمة التجمع الخامس

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

راحت تقبض ٤ ألاف اكتشفت ٢ مليون جنيه في حسابها

تفاصيل الواقعة عندما توجهت ياسمين عبد المحسن محمد جمعة، ممرضة بالوحدة الصحية في قرية البدراوي مركز كفر سعد دمياط  التابعة للإدارة الصحية بكفر سعد، فوجئت أثناء قيامها بصرف الراتب الخاص بها من ماكينة السحب الآلي بوجود مبلغ وقدرة مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا بخلاف مبلغ راتبها في حسابها الشخصى، فقامت بإبلاغ المسئولين بالإدارة الصحية والحسابات وتوجهت بصحبة محاميها أحمد عيد عبد الكريم لعمل محضر بمباحث الأموال العامة.

إخطار مباحث الأموال العامة 

وتم تحرير محضر بالواقعة أمام رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، ورئيس مباحث كفر سعد، تحت رقم 885 لسنة 2023 إدارى كفر سعد، وتم عرض المحضر على النيابة العامة بكفر سعد لاتخاذ اللازم، وتم تسليم الفيزا الخاصة بها، وكافة الأوراق الخاصة بالحساب لإرجاع المبلغ للجهات المختصة. 

 

ياسمين: اتخضيت ومعرفتش أقرأ الرقم

 

تقول ياسمين  عبدالمحسن  لـ "صدى البلد ” انها توجهت  إلى ماكينه السحب الآلى لتحصل على مرتبها  والذى لايزيد عن ٤٥٠٠ جنيه بالحوافز فوجئت بوجود مبلغ كبير في حسابها بجانب  مرتبها ومن صدمتها لم تصدق عينيها  وهى تري أن المبلغ كبير يصل إلى ٢ مليون جنيه  وعلى الفور توجهت إلى مكان عملها بالآدارة الصحيه وإبلاغ المسؤل عن صرف المرتبات  ومدير الإدارة  واكدوا انهم سيتواصلوا مع الجهات  المعنيه لمعرفه حقيقه الأمر.

خوفت وحكيت لأسرتي انى لقيت ٢ مليون جنيه

اشارت إلى أنها انتابها  الخوف فتوحهت  إلى محامى وطلبت منه أن يتقدم بالفيزا إلى مباحث الأموال العامه لاخطارهم بما حدث وبالفعل توجهت إلى مباحث الأموال  العامه وتم تسليم الفيزا بالمبلغ الموجود  بها وحصلت على مرتبها فقط والذى  لايتعدى ٤٥٠٠ جنيه. 

وأوضحت انها هى وأبنائها  وزوجها  لم يناموا  خوفا  من وجود هذا المبلغ في حسابها والذى يعد  حملا ثقيلا  عليها فهو أمانة ويجب أن يرد لأصحابها، على حد قولها وطلبت من ولادها انهم يدعو بأنها ترجع المبلغ لأصحابه او للجهه الحكومية المعنية.

وتابعت انها بالفعل اخلت مسؤوليتها أمام الجهات الأمنية  وقامت بتسليم الفيزا وكل مايثبت  انهت لم تسحب  من اى مبلغ غير مرتبها  . 

في حب مصر.. احتفالية اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر بثقافة دمياط

 

دمياط الأموال العامة النيابة العامة الاداره الصحيه مباحث الأموال العامة الوحده الصحيه نيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ 65 واللحوم 115 والبيض 68 جنيها| هدايا “التموين” للمصريين في منافذها قبل شهر رمضان

بوست غير متوقع من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

الزمالك المستفيد الأول.. فيفا يوجه صدمة قوية لـ كهربا.. تفاصيل

ألفاظ خارجة .. خناقة ومشادات بين زيزو وجماهير الزمالك بعد مباراة بيراميدز| فيديو

صيحات المشيعين تتعالى | نعش متوفى يرفض الخروج من المسجد ببنى سويف

مفاجأة نارية في قائمة الأهلي أمام القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا

بعد قرار الفيفا | رسالة مؤثرة من رئيس الزمالك السابق للاعبين

الأهلي يفاوض نجم الزمالك .. وردّ اللاعب مفاجئ

موضوعات متعلقة

في حب مصر.. احتفالية اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر بثقافة دمياط

تحرير 254 محضرا تموينيا متنوعا في دمياط

ترشيحاتنا

الممرضة الأمينة.. ياسمين تكتشف وجود 2مليون جنيه في حسابها بالخطأ.. شاهد كيف تصرفت؟

كلام فارغ.. فاروق الباز يوضح حقيقة انقسام قارة إفريقيا بسبب الزلازل

مصر وتوقعات الزلازل المرعبة.. فاروق الباز يفجر مفاجأة جديدة

100 آية في قيام الليل تجعلك من الذاكرين القانتين.. لا تغفلها

أصغر سيارة كهربائية في السعودية .. اعرف سعرها

شالها فورا .. ممنوع مرور الطلاب من أمام المكتب .. لافتة تثير الجدل بهندسة المنوفية .. ورد فعل قوي من رئيس الجامعة | القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلسة تصوير جديدة.. بلقيس فتحي تخطف الانظار بجمال ملامحها

بلطجي حلوان يحرق معرض سيارات بـ البنزين |فيديو

17 فائدة لتناول حفنة من الفول السوداني

تآكل خلايا الدماغ.. وفاة أمريكي غسل أنفه بالماء

فيديو

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

ولعانة.. أحمد مكي يطرح أغنية مسلسل الكبير أوي الجديدة

تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملاء شهادة الـ 18% | فيديو

توقعات.. زلزال عنيف بقوة 7.5 ريختر يضرب تركيا في أي لحظة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ