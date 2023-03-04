الممرضة الأمينة.. ياسمين تكتشف وجود 2مليون جنيه في حسابها بالخطأ.. شاهد كيف تصرفت؟

الممرضة الأمينة ، هكذا أطلق عليها الدمايطة فور علمهم بقيامها بتسليم مبلغ ٢ مليون جنيه للأجهزة الأمنية بعد اكتشاف وجودهم في حسابها بالخطأ. صدى البلد يرصد في السطور التالية القصة كاملة.

راحت تقبض ٤ ألاف اكتشفت ٢ مليون جنيه في حسابها

تفاصيل الواقعة عندما توجهت ياسمين عبد المحسن محمد جمعة، ممرضة بالوحدة الصحية في قرية البدراوي مركز كفر سعد دمياط التابعة للإدارة الصحية بكفر سعد، فوجئت أثناء قيامها بصرف الراتب الخاص بها من ماكينة السحب الآلي بوجود مبلغ وقدرة مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا بخلاف مبلغ راتبها في حسابها الشخصى، فقامت بإبلاغ المسئولين بالإدارة الصحية والحسابات وتوجهت بصحبة محاميها أحمد عيد عبد الكريم لعمل محضر بمباحث الأموال العامة.

إخطار مباحث الأموال العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة أمام رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، ورئيس مباحث كفر سعد، تحت رقم 885 لسنة 2023 إدارى كفر سعد، وتم عرض المحضر على النيابة العامة بكفر سعد لاتخاذ اللازم، وتم تسليم الفيزا الخاصة بها، وكافة الأوراق الخاصة بالحساب لإرجاع المبلغ للجهات المختصة.

ياسمين: اتخضيت ومعرفتش أقرأ الرقم

تقول ياسمين عبدالمحسن لـ "صدى البلد ” انها توجهت إلى ماكينه السحب الآلى لتحصل على مرتبها والذى لايزيد عن ٤٥٠٠ جنيه بالحوافز فوجئت بوجود مبلغ كبير في حسابها بجانب مرتبها ومن صدمتها لم تصدق عينيها وهى تري أن المبلغ كبير يصل إلى ٢ مليون جنيه وعلى الفور توجهت إلى مكان عملها بالآدارة الصحيه وإبلاغ المسؤل عن صرف المرتبات ومدير الإدارة واكدوا انهم سيتواصلوا مع الجهات المعنيه لمعرفه حقيقه الأمر.

خوفت وحكيت لأسرتي انى لقيت ٢ مليون جنيه

اشارت إلى أنها انتابها الخوف فتوحهت إلى محامى وطلبت منه أن يتقدم بالفيزا إلى مباحث الأموال العامه لاخطارهم بما حدث وبالفعل توجهت إلى مباحث الأموال العامه وتم تسليم الفيزا بالمبلغ الموجود بها وحصلت على مرتبها فقط والذى لايتعدى ٤٥٠٠ جنيه.

وأوضحت انها هى وأبنائها وزوجها لم يناموا خوفا من وجود هذا المبلغ في حسابها والذى يعد حملا ثقيلا عليها فهو أمانة ويجب أن يرد لأصحابها، على حد قولها وطلبت من ولادها انهم يدعو بأنها ترجع المبلغ لأصحابه او للجهه الحكومية المعنية.

وتابعت انها بالفعل اخلت مسؤوليتها أمام الجهات الأمنية وقامت بتسليم الفيزا وكل مايثبت انهت لم تسحب من اى مبلغ غير مرتبها .