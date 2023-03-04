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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب السودان .. مرسوم رئاسي بإقالة وزيري الدفاع والداخلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن وزير الإعلام بجمهورية جنوب السودان مايكل مكوي أمس عن صدور مرسوم من الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت، بإقالة وزيري الدفاع والداخلية، وفقًا لما ذكرته قناة "الشرق" السعودية.

تمويل طارئ

يأتي ذلك تزامنًا مع موافقة صندوق النقد الدولي على تقديم دعم تمويلي طارئ قيمته نحو 114.8 مليون دولار لجنوب السودان، حيث يواجه الملايين انعدام الأمن الغذائي.

وقال الصندوق في بيان صدر الأربعاء "هذا التمويل الطارئ بموجب نافذة مواجهة الصدمات الغذائية سيساعد جنوب السودان على معالجة انعدام الأمن الغذائي مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والمعزز للنمو".

انفصل جنوب السودان عن السودان في عام 2011، لكنه غرق بعد عامين في حرب أهلية أسفرت عن مقتل 400 ألف شخص.

وعلى الرغم من اتفاق السلام المبرم عام 2018 بين الخصمين الرئيسيين، ظلت موجات من العنف تقتل وتشرد أعدادا كبيرة من المدنيين.

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وقال صندوق النقد الدولي إن أربع سنوات من الفيضانات العارمة، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد، أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل إذ يواجه نحو 8.3 مليون شخص، أو ما يعادل ثلثي السكان، انعداما حادا للأمن الغذائي.

وذكر في بيان أن مجلسه التنفيذي ناقش أيضا برنامجا مدته تسعة أشهر يتابعه خبراء الصندوق ووافقت عليه إدارته في فبراير بهدف "مساعدة السلطات على إنشاء سجل إنجاز من أجل برنامج الشريحة الائتمانية العليا المدعوم من صندوق النقد الدولي".

 

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