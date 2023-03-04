شوبير يبدي استيائه من أفعال لاعبي الزمالك: الـ VAR موجود.. فيديو

أبدى الإعلامي أحمد شوبير إستيائه من أفعال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المباريات السابقة.

وقال شوبير خلال تصريحاته في برنامجه ملعب أون تايم المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 1:" بلاش سقوط كثير في منطقة الجزاء بدون داعي مبقاش ينفع احتساب ركلات جزاء على الفاضي، تقنية الـ VAR موجودة لحسم جميع الأمور.

وأضاف شوبير أن، أداء الزمالك في مواجهة بيراميدز أمس لم يكن جيدا على الرغم من إظهار الطابع الهجومي منذ انطلاقة المباراة، والفرص المهدرة كانت معدودة.

وأشار شوبير إلى أن غياب رمضان صبحي لم يؤثر اليوم على أداء بيراميدز، ولكن المباراة كانت هادئة وبدا على الفريقين الاكتفاء بالاستحواذ على نقطة واحدة .