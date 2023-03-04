ناقد رياضى: الزمالك وضعه سيئ ويحتاج إلى لاعبين أقوياء

قال حمدى الحسينى، الناقد الرياضى، إن مباراة الزمالك وبيراميدز أمس، الجمعة، كانت “صفر” نتيجة وأداءً، ومن النادر أن يقل الأداء على مستوى الفريقين لأنهما من الفرق الكبيرة، خاصة أنهما فى السنوات الأخيرة قدما لعبا متميزا، مشيرا إلى أنهما حتى عند تعادلهما تكون النتيجة 3-3 و 1-1، ولكن خوف الفريقين من بعضهما انعكس على الأداء، وبالتالي النتيجة كانت خسارة.

وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية لميس سلامة، أن الأهلى ينوي الحصول على الدورى بعد غياب سنتين، وهي من المباريات المهمة التي يريد الأهلي الفوز فيها، لافتا إلى أن صدارة النادى الأهلى منطقية حتى الآن.

وأوضح الناقد الرياضى أن بداية النادى الأهلى كانت قوية، ولكن فى بعض المباريات يشعر اللاعبون ببعض من الإجهاد الذهنى والبدنى، نتيجة الدخول أمام فرق قوية والمشاركات الدولية، ولكن النادى الأهلى ما زال في الصدارة الأولى.

ونوه "الحسيني" إلى أن وضع الزمالك إلى الآن هو وضع غريب وغير مفهوم لحصوله على المركز الخامس، وأن الصفقات الجديدة للزمالك ولاعبيه جيدة، ولكنهم لا يصنعون الفرق بشكل كبير.

وأكد أن نادى الزمالك فى أزمة ويحتاج إلى لاعبين أقوياء حتى يدفعوا الفريق بشكل كبير.