عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضى: الزمالك وضعه سيئ ويحتاج إلى لاعبين أقوياء

لاعبو نادى الزمالك
لاعبو نادى الزمالك

قال حمدى الحسينى، الناقد الرياضى، إن مباراة الزمالك وبيراميدز أمس، الجمعة، كانت “صفر” نتيجة وأداءً، ومن النادر أن يقل الأداء على مستوى الفريقين لأنهما من الفرق الكبيرة، خاصة أنهما فى السنوات الأخيرة قدما لعبا متميزا، مشيرا إلى أنهما حتى عند تعادلهما تكون النتيجة 3-3 و 1-1، ولكن خوف الفريقين من بعضهما انعكس على الأداء، وبالتالي النتيجة كانت خسارة.

وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية لميس سلامة، أن الأهلى ينوي الحصول على الدورى بعد غياب سنتين، وهي من المباريات المهمة التي يريد الأهلي الفوز فيها، لافتا إلى أن صدارة النادى الأهلى منطقية حتى الآن.

وأوضح الناقد الرياضى أن بداية النادى الأهلى كانت قوية، ولكن فى بعض المباريات يشعر اللاعبون ببعض من الإجهاد الذهنى والبدنى، نتيجة الدخول أمام فرق قوية والمشاركات الدولية، ولكن النادى الأهلى ما زال في الصدارة الأولى.

ونوه "الحسيني" إلى أن وضع الزمالك إلى الآن هو وضع غريب وغير مفهوم لحصوله على المركز الخامس، وأن الصفقات الجديدة للزمالك ولاعبيه جيدة، ولكنهم لا يصنعون الفرق بشكل كبير. 

وأكد أن نادى الزمالك فى أزمة ويحتاج إلى لاعبين أقوياء حتى يدفعوا الفريق بشكل كبير.

 

صباح البلد بيراميدز الأهلى زمالك الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحلات

قبل وفاته بساعات.. مدرس يثير الجدل برسالة مؤثرة لزوجته

بعد سقوط شجرة.. العناية الإلهية تنقذ المواطنين وتلاميذ ومعلمي مدرسة في بورسعيد|تفاصيل

انتبهوا زلزال خطير.. العالم الهولندي يحذر من كوارث خلال الـ24 ساعة القادمة

بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة 1000 جنيه|الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال أيام

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس السبت |تفاصيل

حالات سُكر ومنشطات.. فضيحة تزلزل صن داونز قبل مواجهة الأهلي

أكبر زيادة في تاريخ المعاشات.. مفاجأة سارة للمتقاعدين خلال أيام| تفاصيل

ترشيحاتنا

عاجل| مفاجأة سارة لجمهور الأهلي بشأن هذا اللاعب

احترام عقول الجماهير.. إعلامي يهاجم كولر بسبب عدم جاهزية نجم الأهلي

منع ويجز من الغناء في مصر.. حلمي عبد الباقي يجيب بصراحة

قطع المياه عن الهرم وفيصل والمريوطية.. تعرف على الأسباب والتفاصيل

ملك ليفربول.. محمد صلاح على موعد مع حدث تاريخي جديد أمام مانشستر يونايتد

مغادرة الطائرة الإغاثية الثالثة من السعودية إلى أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتأثر.. هذه الأبراج تفضل الخروج بأناقة بعد الانفصال

ياسمين صبري ونادين نجيم بنفس الفستان.. مين أحلى

بعد أزمة التورتة.. جنا عمرو دياب تثير الجدل مجددا بصور جريئة

عري محمد رمضان يثير الجدل.. جعفر العمدة يفتح النار مجددا

فيديو

كارول سماحة تطرح أغنية قطار الساعة الواحدة.. فيديو

عري محمد رمضان يثير الجدل.. جعفر العمدة يفتح النار مجددا

والد طليق آيتن عامر يوجه لها رسالة بعد أزمتها الأخيرة.. ماذا قال|فيديوجراف

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ