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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احترام عقول الجماهير.. إعلامي يهاجم كولر بسبب عدم جاهزية نجم الأهلي

مارسيل كولر
مارسيل كولر

علق الإعلامي عمر ربيع ياسين، على تصريحات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، حول سبب غياب أيمن أشرف، مدافع الفريق، عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.

كان مارسيل كولر، صرح خلال الساعات الماضية بأن غياب برونو سافيو وأيمن أشرف عن المباريات خلال الفترة الماضية كان بسبب الإصابة، وأن علاقته مميزة بجميع اللاعبين في الفريق.

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وكتب عمر ربيع ياسين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" تصريح كولر عن عدم مشاركة أيمن أشرف ورده بأن أيمن مصاب  لسه راجع ومش جاهز مع كامل الاحترام والتقدير لكولر، الكلام ده مش صح".

وأضاف: " أيمن أشرف رجع من الإصابة من 3 شهور وجاهز وقرار مشاركته مع الفريق فني وليس بداعي الإصابة، كولر حر هو المدير الفني للفريق ولكن لابد من احترام عقول الجمهور".

عمر ربيع ياسين

 

الأهلي يواجه القطن

ويلتقي الأهلي مع القطن الكاميروني اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، على استاد السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ويحل الهلال السوداني ثانيا برصيد 6 نقاط، والأهلي ثالثا بنقطة وحيدة، بينما يتذيل القطن الكاميروني جدول ترتيب بدون نقاط.

كولر الأهلى أيمن أشرف عمر ربيع ياسين برونو سافيو

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