هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي لمواجهة نيوكاسل يونايتد، المقرر لها في تمام الثانية والنصف مساءً، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 26 من مسبابقة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد النجم الجزائري رياض محرز على دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام نيوكاسل.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: آكي - أكانجي - دياز - ووكر.

خط الوسط: رودريجو - جوندوجان - دي بروين.

خط الهجوم: فودين - جاك جريليش - إيرلينج هالاند.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، خلف أرسنال، متصدر الترتيب، بـ 60 نقطة.

في المقابل، يحتل نيوكاسل المركز الخامس برصيد 41 نقطة.