نشرة اخبار العالم | تنبيه عاجل من زلزال خطير.. خسائر كبري لـ الذهب وهذا سعر الدولار.. بيان هام من وزارة الداخلية السعودية

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم السبت العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

خسارة قوية.. تراجع كبير لـ الذهب عالمياً وهذا سعر الدولار



تراجع المعدن الأصفر بشكل قوي مسجلاً خسارة جزء كبير من مكاسبه، وذلك بعد صدور بيانات أمريكية هامة بشأن توضيح الرؤية الفترة القادمة فيما يتعلق برفع الفائدة، خاصة بعد أسبوع مليء بتصريحات الفيدرالي التي تلاعبت بالأسواق صعودًا وهبوطًا.

فيما يسعى الفيدرالي الأمريكي ليقلص خسائر الدولار، ويستعد الذهب للهبوط بعد خسارة جزء كبير من مكاسبه، بينما عززت الأسهم من مكاسبها بعد صدور البيانات.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون إنه "ليس لديه أي شك بأن التضخم سيعود بسرعة إلى هدف البنك الفيدرالي البالغ 2%".

وأكد جيفروسون، أن سوق العمل قوية للغاية الآن مع ارتفاع الطلب، ومن المهم العودة إلى هدف التضخم البالغ 2% للسماح بمكاسب اقتصادية مستدامة.

وتابع: “الفيدرالي لديه رغبة قوية لفعل ما يلزم لخفض التضخم”، مضيفا: "لن يكون من السهل عودة التضخم إلى 2%، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت".

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد قد يبدأ فقط في الظهور هذا الربيع، وهي حجة تدعو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التمسك برفع أسعار الفائدة.

وأضاف: "ما زلت أفكر كثيرا في أن الثبات سيكون المسار المناسب للعمل. والتأثير التراكمي لزيادة معدل الفائدة يجب أن يستمر خلال الربيع.. السير بوتيرة محسوبة يقلل من احتمالية إلحاق الضرر بالاقتصاد".

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 72.76 نقطة بما يعادل 0.22 % إلى 33.076.33 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 16.67 نقطة أو 0.42 % إلى 3998.02 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 81.67 نقطة أو 0.74 % إلى 11544.65 نقطة.

وقلص الذهب من مكاسبه فور صدور البيانات التي تدعم الدولار، ليرتفع في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1842.57 دولار للأونصة، بعدما كان صاعدًا بنسبة تصل إلى 0.7% قبل البيانات.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1847.50 دولار، بعدما وصلت مكاسبها إلى 0.75% قبل صدور البيانات.

فيما قلص الدولار خسائره التي وصلت إلى 0.25% قبل صدور البيانات، ويتراجع الآن بنسبة 0.1% إلى 104.88.

بيان عاجل من وزارة الداخلية السعودية

أفادت وزارة الداخلية السعودية ، اليوم (السبت)، بأن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن ضبط 14 ألف مخالف.

وذكرت الداخلية السعودية أنه خلال الفترة من 23 فبراير الماضي حتى 1 مارس الحالي تم ضبط 13.8 ألف مخالف، منهم 8 آلاف مخالف لنظام الإقامة، وقرابة 4 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، وأكثر من ألفي مخالف لنظام العمل.

وأشارت الوزارة السعودية إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ حوالي 777 شخصاً، 51% منهم يمنيو الجنسية، و41% إثيوبيو الجنسية، و8% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 52 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وجرى أيضا ضبط 8 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 20 ألف وافد مخالف، منهم 17.5 ألف رجل.

ولفتت كذلك؛ إلى إحالة 11.7 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2480 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 10 آلاف مخالف.

انتبهوا زلزال خطير.. العالم الهولندي يحذر من كوارث خلال الـ24 ساعة القادمة

حذر العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، العالم مجدداً، من كوارث قد تأتي قريباً ضمن سلسلة التوقعات المرعبة التي لم يتوقف عن الإدلاء بها منذ أكثر من شهر.

وغرّد العالم الهولندي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، كاشفاً للناس أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كانت هناك تقلبات متعددة في الغلاف الجوي.

وأضاف أن تلك التقلّبات جعلت من الصعب الوصول لتقديرات معقولة حول المناطق المحتملة التي قد تضربها الزلازل.

وتابع قائلاً: "كن في حالة تأهب إضافي في الأيام المقبلة.. فقط في حالة تأهب".

وكانت توقعات هذا العالم أثارت الجدل والرعب في آن، لا سيما عبر مواقع التواصل، خصوصا بعد أن تطابقت مع الواقع، إثر ترجيحه حدوث زلزال في تركيا قبل يومين من وقوعه (في إشارة إلى كارثة السادس من فبراير).

كما حذر مدير معهد أبحاث الزلازل بمرصد قنديلي في تركيا، هالوك أوزنر، أمس الجمعة، من زلزال عنيف متوقع تصل قوته لأكثر من 7 درجة على مقياس ريختر قد يضرب منطقة مرمرة في أي لحظة.

وأوضح أنه: "يمكن أن يحدث زلزال أعلى من 7 درجات علي مقياس ريختر في أي لحظة في منطقة مرمرة، متى سيحدث؟ لا أحد يعرف، عملنا كمجتمع لعلوم الأرض على المدى المتوسط ​​والطويل"، حسبما أفادت "تركيا الآن".