مشاهد مروّعة.. 17 قتيلاً على الأقل إثر حريق بمستودع وقود في إندونيسيا

عرضت فضائية يورونيوز، تقريرا مصورا عن الحادث المأساوي الذي شهدته إندونيسيا، قبل ساعات، وذلك بعد اشتعال حريق في مستودع وقود.

وقتل 17 شخصاً على الأقل وأصيب عشرات في العاصمة الإندونيسية أمس الجمعة، بعدما شبّ حريق هائل في مستودع وقود تديره الدولة، قبل أن يسيطر عليه عناصر الإطفاء حسبما أعلن الجيش.

وأكد رئيس أركان الجيش دودونغ عبد الرحمن أن التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق الذي اندلع بعيد الثامنة مساء (13,00 ت غ) في منشأة تديرها شركة الطاقة الحكومية بيرتامينا.

وارتفعت حصيلة القتلى لتبلغ 17 شخصا، في ظل وجود عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.

وأدى الحريق إلى إخلاء أحياء مجاورة مكتظة بالسكان، وتمت السيطرة عليه في غضون ساعات، حسب عبد الرحمن.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا يفرون عبر شوارع ضيقة وألسنة لهب تتصاعد خلفهم.