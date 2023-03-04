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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مدير الطب البيطري بكفر الشيخ يتفقد لجان تحصين الماشية .. صور

تحصين المواشي
تحصين المواشي

تفقد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، لجان التحصين بنطاق إدارة كفرالشيخ، للتأكد من سلامة إجراءات التحصين، وتوعية المربين بأهمية التأمين علي الماشية.

جاء ذلك في أول أيام الحملة القومية لتحصين الماشية بكفر الشيخ، ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، إضافة لأعمال الترقيم.
 

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وبدأت الحملة، اليوم السبت، لتحصين 212 ألف رأس ماشية، من بينهم 119 ألفاً و157 من الأبقار، و54 ألفاً و 348 من الجاموس، و340 ألفاً و31 من الأغنام، و4 آلاف و433 ماعزاً، ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية، لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها، وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة انتاجيتها.

وأوضح الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أن المديرية وكافة الإدارات تشارك في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، وجرى توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لتحصين الحيوانات والعمل في كل المراكز والقرى في وقت واحد والاستمرار في الحملة حتى تحقيق المستهدف.

وأكد اللواء جمال نور الدين،  محافظ كفر الشيخ، على دعمه الكامل للحملة موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض وتكثيف حملات تحصين الماشية والأغنام والماعز للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

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