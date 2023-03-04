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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حرمان وعقوبة وإيقاف.. أحمد حسن يعلق علي عقوبات كاف ضد الهلال السوادني

احمد حسن
احمد حسن

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني التي أقيمت فى إطار منافسات دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا. 

وكتب احمد حسن عبر حسابه على فيسبوك "صحيفة كفر ووتر السودانية: كاف قرر معاقبة الهلال بحرمان جماهيره ٤ مباريات وغرامة 10 الف دولار على الدكتور عوض الجعلي وإيقافه اربع مباريات وفرض غرامة مالية 20 الف دولار على عامل المعدات"


الأهلي يشكو الهلال السوداني 

تقدم النادي الأهلي بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد نادي الهلال السوداني، بسبب ما تعرض له فريق الأهلي من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الأخلاق الرياضية واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم، ذلك قبل وأثناء وبعد المباراة التي جرت بين الفريقين يوم السبت الماضي في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري رابطة الأبطال. 

النادي الأهلي الاتحاد الافريقي الهلال السوداني دوري ابطال افريقيا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

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