وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا يتابعان العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بقنا

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة قنا والذي يقع علي مساحة ٢٤٥ م٢ ويقدم خدماته للمواطنين من خلال ١٢ شباك والذي تم تطويره ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمبلغ ١٠ مليون جنيه ، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واللواء حسام حموده السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية .

وحرص وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا علي الاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم وانجازها وتعرف " آمنة " و " الداودي" علي سير العمل ومعدل الإنجاز فيما يخص طلبات المواطنين في العديد من الخدمات .

وقال اللواء هشام آمنة أن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة يحظى بإهتمام كبير من قِبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لما يمثله من أولوية فى خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوى فى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط، ووجه وزير التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين وتيسير تقديم الخدمات بأعلى كفاءة وأقل وقت لتحقيق رضاء المواطنين على الخدمات المقدمة لهم.



وأوضح اللواء هشام آمنة أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لملف تطوير الخدمات بالمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات و رفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى توفير مركز تكنولوجي متنقل، يجوب كافة مدن المحافظات ليقدم الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق المزدحمة .

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف الداودي أن محافظة قنا تضم ٩ مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز المدن وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ خطوات تنفيذية جادة لتيسير حصول المواطن على الخدمات الحكومية بصورة لائقة ومميزة من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة أجهزة الدولة من خلال استراتيجيتها للتحول إلى المجتمع الرقمي القائم على تبادل وتكامل المعلومات.

وأكد محافظ قنا أن المحافظة تمتلك أيضا مركز تكنولوجي متنقل يقدم جميع الخدمات الحكومية، في وقت قياسي دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالمدينة أو المركز وذلك من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة، وذلك لسرعة إنجاز تقديم الخدمات بسهولة وكفاءة عالية ، فضلا عن تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير.

IMG-20230304-WA0121

IMG-20230304-WA0120

IMG-20230304-WA0118

IMG-20230304-WA0119