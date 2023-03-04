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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد وضوابط امتحانات الشهر للصفين الرابع والخامس الأزهري

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

حدد قطاع المعاهد الأزهرية، موعد اختبارات الشهر للصفين الرابع والخامس الإبتدائي الأزهري، للعام الدراسي 2022-2023.

آخر استعدادات المعاهد الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية

المعاهد الأزهرية ينهي ورش العمل الخاصة بمعايير الورقة الامتحانية

وتبدأ اختبارات الشهر للصفين الرابع والخامس الإبتدائي، يوم الخميس 9 مارس ، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة القرآن الكريم، ومادة التربية الإسلامية.

كما يؤدي الطلاب الامتحان يوم الأحد 12 مارس، في مادة اللغة العربية والخط والإملاء والمهارات المهنية.

ويؤدي الطلاب الامتحان يوم الاثنين 13 مارس ، في مادة الدراسات الإجتماعية والعلوم.

كما يؤدي الطلاب الامتحان يوم الثلاثاء 14 مارس، في مادة الرياضيات ومادة تكنولوديا المعلومات.

ويؤدي الطلاب الامتحان يوم الأربعاء الموافق 15 مارس الامتحان في مادة المستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة.

وتجرى الاختبارات دون تعطيل الدراسة، فيما تم الانتهاء من تدريسه للتلاميذ خلال شهر فبراير 2023 فقط.

وتوضع أسئلة الاختبارات بمعرفة معلم المادة ويراجعها مشرف المادة بالمعهد ويعتمده كل من شيخ المعهد والموجه الفني المتابع من قبل الإدارة التعليمية قبل توزيعها على التلاميذ.

كما يراعى أن تكون الأسئلة متنوعة (صل - أكمل - تخير  - ضع علامة صح أو خطأ - ومتدرجة على أن يكون اختبار المادة والإجابة عنه في ورقة واحدة، وتكون الإجابة في نفس الورقة وفقا للضوابط المرسلة سابقا من قبل رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وتكون درجة اختبار كل مادة 15 درجة، وباقي المقررات التي لا تضاف للمجموع تجرى تقييمها داخل الفصل.

جدول الاختبارات

المعاهد الأزهرية موعد اختبارات شهر فبراير مادة القرآن مادة اللغة العربية مادة الدراسات

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