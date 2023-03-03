آخر استعدادات المعاهد الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية

تابع الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، استمرارية انعقاد اللجان الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث ترأس الشيخ أحمد عبد العظيم محمد رئيس الإدارة المركزية للامتحانات اجتماعاً اليوم مع أعضاء الإدارة وبحضور مديري عموم الإدارة، ومديري الإدارات ذات الاختصاص لوضع آليات العمل للفترة القادمة وتوزيع الأعمال وتشكيل اللجان.

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال باستلام استمارات الطلاب الورقية والإلكترونية من المناطق الأزهرية من خلال جدول موضوع كمرحلة أولى، حتى مرحلة ترقيم الاستمارات وتسليمها إلى مندوبي لجنة النظام والمراقبة، وقد تم توزيع العمل على أربعة مراحل.

كما تم تكليف العدد المطلوب من أعضاء الإدارة لكل مرحلة من هذه المراحل وفق المواصفات التي يتطلبها عمل كل مرحلة، كما تم تحديد جدول زمني لبدء ونهاية العمل في كل مرحلة وتحديد الأعداد المطلوب ندبها لهذه الأعمال، كما شدد عبد العظيم على الانضباط والالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة إنجاز الأعمال مع الدقة المطلوبة.

كما تم مناقشة الأعمال الخاصة بملء الاستمارات وكيفية استلامها لتجهيزها للترقيم، كما تم مناقشة كيفية ندب أعضاء أمانة سر الشهادة الثانوية وندب أعضاء لجان التصحيح، ومعايير انتقاء واختيار مقرات لجان الامتحانات، ومراكز توزيع أسئلة الشهادة الثانوية.

كما تم شرح الضوابط الخاصة بأعمال المطابع السرية وشرح آليات العمل داخل المطابع وضوابط اختيار واضعي الأسئلة.



من خلال متابعة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس القطاع أوصى بمراجعة كافة أعمال المرحل الأربعة كل مرحلة على حدة أكثر من مرة، وحيا الحضور، ودعاهم إلى استكمال انجازات الإدارة والعمل بكل جد ونشاط والتزام وانضباط.