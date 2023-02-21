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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

المعاهد الأزهرية ينهي ورش العمل الخاصة بمعايير الورقة الامتحانية

خلال الاجتماع بقطاع
خلال الاجتماع بقطاع المعاهد الأزهرية

أنهى قطاع المعاهد الأزهرية ، تنفيذ ورش عمل تنمية مهارات المشاركين في وضع الامتحانات بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية في جميع التخصصات الشرعية والعربية والثقافية. 

وتضمنت ورش العمل، المعايير التي يجب توافرها في الورقة الامتحانية؛ والأخطاء الشائعة في وضع امتحانات العلوم الشرعية والعربية والثقافية من خلال التجارب السابقة.

كما ناقشت ورش العمل مواصفات الاختبار، وخطوات بناء جدول المواصفات، وكيفية إعداد الورقة الامتحانية طبقًا لهذا الجدول، وأنواع الأسئلة ومميزات كل نوع منها، والشروط التي يطلب مراعاتها عند صياغة كل نوع، ونموذج عملي لإعداد امتحان وفقًا لجدول المواصفات. 

من جانبه ، أكد الشيخ أيمن عبد الغني أن ورش عمل تنمية مهارات المشاركين في وضع الامتحانات ستنفذ في جميع المناطق الأزهرية خلال الفترة القادمة، حيث إنها تلبي الاحتياجات الحقيقية للسادة المشاركين في وضع الامتحانات على أرض الواقع.

حيث انه  يُتوقع ظهور أثر هذه الورش في الارتقاء بمستوى الامتحانات بالمناطق الأزهرية في المستقبل.  

 كما أكد الدكتور شريف سميح مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية على التركيز على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري أثناء تنفيذ ورش عمل تنمية مهارات السادة المشاركين في وضع الامتحانات من خلال قيام كل متدرب بنفسه بعمل نموذج عملي لجدول المواصفات وامتحان في تخصصه.

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المعاهد الأزهرية الامتحانات الورقة الامتحانية الأخطاء الشائعة

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