تعد وصفة الكركم من أشهر الطرق الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة بشكل فعال وسريع وامن لذا ترغب الكثير من النساء في تعلم خطوات تحضيرها في المنزل



نعرض لكم طريقة عمل وصفة الكركم لتفتيح البشرة وفقا لما جاء في موقع بولد سكاي"



مقادير وصفة الكركم

ملعقة كبيرة عسل

القليل من الكركم



طريقة عمل وصفة الكركم

في وعاء صغير اخلطى العسل مع القليل من الكركم

وزعى الخليط على البشرة بعد غسلها بشكل متساوي

اتركي وصفة الكركم على للوجه حتى تجف وهذا يستغرق ٢٠ دقيقة تقريبا

اغسلي وجهك بالماء البارد وجففيه عن طريق منشفة قطنية