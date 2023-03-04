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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجمارك .. 4.2 مليار جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بمنفذ السخنة خلال فبراير

جمارك السخنة
جمارك السخنة

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولى مدير عام الإدارة تحت إشراف رشاد أمين رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس خلال شهر فبراير 2023 عن مشمول 8401 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 17198 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة -  خيوط ) وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة واكسسوار حريمى ولعب الأطفال .

وحسبما ذكر تقرير صادر عن  مصلحة الجمارك  المصرية برئاسة الشحات غتورى، فإن هناك إجراءات  لسرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي والإسهام فى تلبية احتياجات ومستلزمات الإنتاج للصناعة المحلية والإسهام فى استقرار الأسعار من أجل التيسير على المواطنين .

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وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة خلال شهر فبراير الماضي مليار و122 مليون و 831 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والأرباح التجارية والصناعية والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 3 مليار و 118 مليون و889 ألف جنيه  .

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من خلال جمارك السخنة فى شهر فبراير الماضي 1044 شهادة صادر بعدد حاويات 12255 ، بقيمة إجمالية 3 مليار و850 مليون و 748 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 6 مليون و684 ألف جنيه ، كانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن (دريس برسيم - رخام-رمال- فوسفات- فايبر جلاس).

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر فبراير 2023 حوالى 4 مليار و241 مليون و730 ألف جنيه.

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