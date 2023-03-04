إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالشرقية

أصيب ثلاثة أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق منيا القمح أمام مصنع الغزل والنسيج وتم نقل المصابين الي مستشفي منيا القمح وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي منيا القمح باستقبال 3 مصابين وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطريق منيا القمح أمام مصنع الغزل والنسيج وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.