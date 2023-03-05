لم تغفر له زواجه عليها.. فقررت التخلص منه بحيلة شيطانية| تفاصيل صادمة

لم تكن الزوجة راضية عن زواج زوجها بأخرى عليها، فحاولت تدبير مكيدة له للانتقام من فعلته، فزين لها الشيطان قتله بمعاونة ابن شقيقها.

القصة بدأت بعد زواج زوج بائعة المناديل بمحافظة البحيرة، من أخرى في محافظة الإسكندرية، الأمر الذى لم ترض عنه الزوجة الأولى، فانفصلت عنه لبعض الوقت، ولكنها كانت خلال هذا الوقت تدبر للتخلص من الزوج ففكرت في خطة شيطانية من خلال استدراجه بحجة الصلح ما بينهم، لتتخلص منه بسكين وتتركة غارقا في دمائه.

حكم بالإعدام

قضت محكمة جنايات دمنهور، "الدائرة 12"، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدي، والمستشار تامر عتمان، وسكرتير خالد حسين بالاعدام شنقا على بائعة مناديل ومقيمة عزبة العمدة مركز دمنهور وابن شقيقها فى القضية 31529 لسنة 2022 جنايات مركز دمنهور ، والمفيدة برقم 1591 لسنة 2022 كلى وسط دمنهور، وذلك لقيامهما بقتل زوج المتهمة عقب حدوث مشاجرة بين المجني عليه، وزوجته وابن شقيقها، فاستدرجاه بدعوى الصلح بينهم، واصطحباه لمكان الحادث، وقتلاه وذبحاه بالسكين وألقيا الجثة بمكان العثور عليها.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع الأمن العام، من كشف غموض العثور على جثة شاب مجهولة الهوية مذبوحة وملقاة في مياه مصرف ري، خلف مبنى جامعة دمنهور بمنطقة الأبعادية بدمنهور، إذ تم ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات أن الجثة لشخص يدعى "أحمد.أ.ال"، 40 عامًا وشهرتة "كريم.ق"، سايس سيارات، ويقيم في مينا البصل بالإسكندرية وسبق اتهامه في عدة القضايا.

المجني عليه متزوج عرفيا



وأكدت تحريات فريق البحث الجنائي، أن المجني عليه متزوج عرفيًا من "شيماء.ال.م"، 31 عامًا، بائعة مناديل ومقيمة عزبة العمدة مركز دمنهور وأنها كانت تقيم معه في مدينة الإسكندرية.

وأشارت التحريات أن الزوجة تركت منزل الزوجية وتقيم بشقة مستأجرة بدائرة مركز دمنهور، مع ابن شقيقها المدعو «خالد.ع.ع»، 28 عامًا، عاطل.

الزوجة تقتل زوجها



وأشارت التحريات إلى أنه نشبت مشاجرة بين المجني عليه، وزوجته وابن شقيقها، فاستدرجاه بدعوى بدعوى الصلح بينهم، واصطحباه لمكان الحادث، وقتلاه وذبحاه بالسكين وألقيا الجثة بمكان العثور عليها.

العثور على جثة شاب في البحيرة



تعود أحداث الواقعة، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور مركز شرطة دمنهور بتلقيه بلاغًا من أهالى قرية الأبعادية بالعثور على جثة لشخص ذكر مجهول الهوية فى العقد الرابع من العمر ملقاة بمصرف رى خلف مبنى جامعة دمنهور على الطريق الزراعى السريع بدائرة المركز.

وبمناظرة الجثة تبين وجود قطع جرحي بالرقبة وجروح طعنية متفرقة بأنحاء الجسم، ولم يعثر معه على ثمة أوراق تدل على شخصيته، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وقامت نيابة مركز دمنهور برئاسة المستشار محمد شلوف رئيس النيابة بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها اليوم بالإعدام شنقا على المتهمين.