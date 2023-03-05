القومي للبحوث الفلكية يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم للحديث عن النشاط الزلزالي

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفيزقية، اليوم، الندوة المصرية اليابانية عن المخاطر الزلزالية والتى من المقرر عقدها فى رحاب المعهد.

وأوضح القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الندوة المصرية اليابانية عن المخاطر الزلزالية سوف تقام اليوم الأحد 5 مارس 2023، ويقام علي هامش الندوة مؤتمر اعلامى والمقرر عقده بمقر المعهد بحلوان من الساعة 10 ص وحتى 3 مساء وبمشاركة 4 من خبراء الزلازل اليابانيين.

ويهدف المؤتمر الاعلامى الي توضيح الامور بخصوص النشاط الزلزالى الحالى والاجابة عن التساؤلات.

المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية شبكة رصد الزلازل الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط

وكان قد نشر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورة توضح أماكن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل الموزعة داخل محافظات مصر، والتي تقوم بتسجيل جميع الزلازل التي تحدث في مصر وخارجها أيضآ.

وأوضحت صفحة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلي أن الصورة هي خريطة القطر المصري موضح عليها أماكن محطات الرصد الزلزالي والمغناطيسي مرتبطة بالأقمار الصناعية وهي أكبر شبكة من نوعها في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد علي أن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية من أقدم المعاهد العلمية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط يعمل في البحث العلمي منذ1839في منطقة بولاق كمرصد للأجرام السماوية اي قبل180 عاما وفي 1903 تم نقله الي مكانه الحالي بحلوان، ويمتلك الكثير من التخصصات العلمية وعلماء أجلاء في كافة التخصصات الفلكية والجيوفيزيقية والزلازل.