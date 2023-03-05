عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث الفلكية يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم للحديث عن النشاط الزلزالي

زلزال
زلزال

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفيزقية، اليوم، الندوة المصرية اليابانية عن المخاطر الزلزالية والتى من المقرر عقدها فى رحاب المعهد.

وأوضح القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الندوة المصرية اليابانية عن المخاطر الزلزالية سوف تقام اليوم الأحد 5 مارس 2023، ويقام علي هامش الندوة مؤتمر اعلامى  والمقرر عقده بمقر المعهد بحلوان من الساعة 10 ص وحتى 3 مساء وبمشاركة 4 من خبراء الزلازل اليابانيين.

ويهدف المؤتمر الاعلامى الي توضيح الامور بخصوص النشاط الزلزالى الحالى والاجابة عن التساؤلات.

المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية شبكة رصد الزلازل الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط

وكان قد نشر المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورة توضح أماكن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل الموزعة داخل محافظات مصر، والتي تقوم بتسجيل جميع الزلازل التي تحدث في مصر وخارجها أيضآ.
وأوضحت صفحة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلي أن الصورة هي خريطة القطر المصري موضح عليها أماكن محطات الرصد الزلزالي والمغناطيسي مرتبطة بالأقمار الصناعية وهي أكبر شبكة من نوعها في أفريقيا والشرق الأوسط. 

وأكد علي أن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية من أقدم المعاهد العلمية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط يعمل في البحث العلمي منذ1839في منطقة بولاق كمرصد للأجرام السماوية اي قبل180 عاما وفي 1903 تم نقله الي مكانه الحالي بحلوان، ويمتلك الكثير من التخصصات العلمية وعلماء أجلاء في كافة التخصصات الفلكية والجيوفيزيقية والزلازل.

المخاطر الزلزالية المعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفيزقية الندوة المصرية اليابانية الندوة المصرية اليابانية عن المخاطر الزلزالية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باس إيديها ورجليها .. الراقصة شمس تثير الجدل بصور جديدة مع سعد الصغير

أم البطل.. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

إزاي! .. أحمد موسى يحذر من كارثة حقيقية .. فيديو

الحد الأقصى 1635 جنيها.. مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات أول أبريل

3 أيام .. الهلال السوداني يفجر مفاجأة بشأن عقوبة الكاف

الزمالك يطارد كهربا من جديد .. تطورات بـ الفيفا تصدم نجم الأهلي

وهلت بشائر رمضان| انخفاض 50 جنيها في أسعار الدواجن والبيض.. واللحوم بـ 190 خلال الشهر الكريم

مفاجأة مدوية .. نادٍ صيني يضم صفقة الأهلي الضائعة

ترشيحاتنا

ذكرى ميلاد زكي رستم.. لقب برائد مدرسة الاندماج ودخوله الفن أصاب والدته بالشلل

ليلة النصف من شعبان جبر الله فيها بخاطر النبي.. ماذا نفعل الآن؟

الإسكان: بدء حجز دار وسكن مصر بمشروع القطامية جاردنز

القومي للبحوث الفلكية يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم للحديث عن النشاط الزلزالي

اذهبي إلى الطبيب فورا.. مشاكل أمراض النساء الشائعة

بتعمل عمليات.. سيدة المطرية تنتحل صفة طبيبة نساء| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جعان مش لاقي أكل.. قصة مأساوية لمواطن من حياة فارهة للمرض النفسي

بعد وفاتها .. شاهد| صورة نادرة للراحلة شريفة فاضل مع ابنها الشهيد

بفستان مجسم.. لجين عمران تخطف الأنظار بلوك كلاسيكي ساحر

ظاهرة فلكية نادرة تحدث في 28 سبتمبر 2024.. ما هي وتأثيرها على الأرض؟

فيديو

يموج يمينا ويسارا ويرجع بحامليه للخلف.. قصة متوفى رفض الخروج من المسجد

تفاصيل تحسين الأجور والمعاشات وبدل المهن يكشفها وزير المالية | فيديو

هزة أرضية مدمرة تضرب تركيا بقوة 10 ريختر في هذا الموعد |تغطية خاصة

13 جنسية أجنبية.. الكشف عن تفاصيل ضبط عصابة تطبيق هوج بول|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ