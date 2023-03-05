العقوبة تصل لإنهاء الخدمة.. الأوقاف تحذر الأئمة والخطباء من هذه المخالفة

حذرت وزارة الأوقاف جميع الأئمة والخطباء من الخروج عن موضوع الخطبة أو التعرض لأي شخص أو جهة أو مؤسسة مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالف بما في ذلك وقفه عن الخطابة و صعود المنبر و أي عمل دعوي، فضلا عن المساءلة الإدارية أو التأديبية واتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تنتهي بإنهاء خدمته .

من ناحية أخرى أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن برامج الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين؛ قررنا رفع بدلات خطباء المكافأة على بند التحسين.

وقال وزير الأوقاف، إنه تقرر رفع بدلات خطباء المكافأة، بدءًا من خطب وأداء شهر أبريل 2023م، وذلك على المرفق بالجدول، مع فتح باب التقدم لجميع خطباء المكافأة الراغبين في الانتقال إلى بند التحسين المالي، وذلك على الرابط من هنا