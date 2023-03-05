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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الحجار في ساقية الصاوى 18 مارس

صدى البلد

يستعد المطرب علي الحجار لإحياء حفل غنائي، بساقية عبد المنعم الصاوى،مساء السبت الموافق 18 مارس الجارى.

ومن المنتظر أن يشدو علي الحجار في الحفل بمجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة، ومنها "متمنعوش الصادقين"، و"الزين والزينة"، و"عارفة"، و"يا موجة يا زرقا"، و"القاهرة"، وغيرها الكثير من الأغنيات التي تحصد إعجاب محبيه وجمهوره.

وكان قد أحيا الفنان علي الحجار، ونجله أحمد، ليلة غنائية مؤثرة وعاطفية في ذكرى شقيقه الراحل الفنان أحمد الحجار الذي توفي منذ عدة أشهر بشكل مفاجيء. 

وغنى أحمد علي الحجار ووالده عدد من أغاني وألحان عمه الراحل، وسط حضور عدد كبير من الجماهير، التي حرصت على التواجد لمشاركة عائلة الحجار حالة الشجن على فقيدها. 

وقال  الفنان علي الحجار  إنه مرّ قرابة 42 عاماً على أغنية "إعذريني" منذ أن أطلقها عام 1981 ومازالت تطلب منه في كل الحفلات، حتى الشباب مازالوا يطلبونها سواء في الأوبرا أو ساقية الصاوي، مؤكداً أن الأغنية كلماتها حلوة وباقية وخالدة ولذا علقت بالأذهان كل هذه السنوات.

ولفت في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON إلى أن ألبوم "إعذريني" كانت طفرة في نوعية الغناء وقتها، لأن المنتشر حينها كانت أغاني إيقاعية وليست حزينة وهي الأولى في ألحان شقيقي الراحل الملحن أحمد الحجار في التعاون معي ولحن لي 200 لحن، مكملاً: "الموجات الغنائية الحالية غيرت آذان وأذواق الناس ولكن في نفس الوقت لازالت الناس تستمع لأنغام وصابر الرباعي وهذا مؤشر جيد أن الموجات الغنائية الجديدة سواء الراب وغيرها مجرد تسلية.

ساقية الصاوي أحمد الحجار أحمد على الحجار الفنان علي الحجار عبد المنعم الصاوي المطرب على الحجار الفنان أحمد الحجار

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