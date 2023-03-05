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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب جامعة أسيوط ذوي الهمم يحصدون 36 ميدالية في مسابقات بارالمبياد الجامعات

طلاب جامعة أسيوط
طلاب جامعة أسيوط ذوي الهمم

هنأ الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط طلاب الجامعة ذوى الهمم على 36 ميدالية متنوعة من ضمنها أكبر عدد من الميداليات الذهبية "17"، وذلك فى مسابقات بارالمبياد الجامعات المصرية، والتي أقيمت بالإسكندرية، بمشاركة 24 جامعة مصرية حكومية وخاصة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، معرباً عن فخره واعتزازه بأبناء الجامعة المشاركين في البطولة والنصر الرياضي الكبير الذي حققوه، داعياً إياهم وجميع طلاب الجامعة إلى ممارسة الرياضة وغيرها من الأنشطة الطلابية والعمل على تطوير مهاراتهم فيها والمشاركة في مختلف الفعاليات داخل وخارج حدود الجامعة لما لها من أثر فعال في تنمية روح الإخاء والولاء والانتماء لدى شباب الوطن.

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وأشار الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن إدارة الجامعة لا تدخر وسعاً فى تقديم الدعم وإزالة العقبات التي قد تواجه أبنائها من ذوى الهمم، في ممارسة الأنشطة الطلابية والمشاركة في مختلف المسابقات إلى جانب الاهتمام بالدراسة وتحقيق النجاح الدراسي.

 

 مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة في هذا الصدد، ووهو ما ظهر أثره من خلال المشاركة المشرفة ل 41 طالبا وطالبة وحصولهم على 36 ميدالية متنوعة في المسابقة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي الجامعي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للعام الجامعي 2022/ 2023 تحت شعار "الإعاقة منحة... لا محنة". 


وأشاد الدكتور محمد حسين موسى مدير مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة بإدارة الجامعة التي تحرص على تنمية مهارات ذوي الهمم وتشجيعهم على الاشتراك في المسابقات في مختلف المجالات، مضيفاً أن الطلاب شاركوا في مسابقات البارالمبياد لفئات الإعاقة البصرية والحركية والسمعية وقصار القامة في ألعاب كرة الهدف، تنس الطاولة، رفع الأثقال، وألعاب القوى، واستطاعوا الحصول على 17 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و6 ميداليات برونزية، بإجمالي 36 ميدالية، متمنياً لهم مزيداً من التفوق على جميع المستويات.

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