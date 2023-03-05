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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاك صارخ لسيادتنا.. تعليق سوريا على زيارة رئيس الأركان الأمريكي السرية

أول تعليق لسوريا
أول تعليق لسوريا حول الزيارة السرية لرئيس الأركان الأمريكي

أدانت سوريا الزيارة غير الشرعية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، إلى قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في شمال شرق البلاد.

وأكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، أن هذه الزيارة تعد انتهاكا صارخا لسيادة وحرمة الأراضي السورية ووحدتها.

وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكي قال إن زيارته غير المعلنة لسوريا تعد ضرورية وتستحق المخاطرة.

وردًا على سؤال للصحفيين المسافرين معه عما إذا كان يعتقد أن مهمة سوريا تستحق المخاطرة، ربط ميلي المهمة بأمن الولايات المتحدة وحلفائها، قائلا: "إذا كنت تعتقد أن هذا مهم، فإن الإجابة هي" نعم".

وأضاف “لذلك أعتقد أنه ينبغي هزيمة داعش الدائمة والاستمرار في دعم أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، لذا أعتقد أن هذه مهام مهمة يمكن القيام بها والمخاطرة لأجلها”.

وطار الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إلى سوريا لتقييم الجهود المبذولة لمنع عودة ظهور تنظيم داعش ومراجعة ضمانات القوات الأمريكية ضد الهجمات، بما في ذلك من الطائرات بدون طيار.

يأتي ذلك وسط تصريحات المسؤولين الأمريكيين بأن داعش لا يزال بإمكانه أن يتجدد ويتحول إلى تهديد كبير.

وكان اللواء بالجيش الأمريكي ماثيو ماكفرلين، الذي يقود التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا، أكد في وقت سابق، أنه لا يزال التحالف الدولي لهزيمة داعش ملتزمًا بقوّة بتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش.

سوريا

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