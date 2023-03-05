عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عملوله ضريح.. أول مزار لمتوفى رفض نعشه الخروج من المسجد| شاهد

ضريح متوفى رفض نعشه
ضريح متوفى رفض نعشه الخروج من المسجد

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، ضجة كبيرة إثر حادث رفض نعش متوفى الخروج من المسجد في بني سويف.

أثارت الواقعة جدلًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا، خاصة بعدما رصد مقطع فيديو النعش وهو يتراجع للخلف كلما اقترب حاملوه من الخروج من المسجد، وسط هتافات سكان بني سويف "لا إله إلا الله الشيخ حبيب الله".

تحولت الحادثة الغريبة والمشكوك في أمرها إلى ادعاءات بكرامة الميت، والذي تبين أنه شيخ معروف يدعى «عزت الصياد»، أحد أتباع الطريقة الصوفية، وقد شهد له أهالي قرية الفشن في بني سويف بحبه للخير وعطفه على المساكين.

تشييد ضريح ومقام لمتوفى رفض نعشه الخروج من المسجد 

والغريب هو ما شهدته قرية الفشن خلال الساعات الماضية، فقد انتشرت صور ومقاطع فيديو لضريح تم تشييده كرامة للمتوفى الذي رفض نعشه الخروج من المسجد، بهدف أن يصبح هذا الضريح مزارًا لكل من أراد التبرك به من بني سويف وخارجها، وهو ما عرض القرية للهجوم الشديد من رواد السوشيال ميديا.

واتهموا الأهالي واتباع الرجل بافتعال تلك الواقعة، وتعمد تأخير خروج النعش من المسجد لإثبات أن الرجل لديه كرامات، ويتم بناء الضريح وتشييد صندوق نذور لجمع الأموال من الناس بعد ذلك.

 

نعش بني سويف منوفي المسجد نعش رفض الخروج من المسجد اخبار المنوعات رواد السوشيال ميديا السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-3-2023

قرار عاجل فى اتهام أنوش بنشر الفسق والفجور

صورني عارية.. سر فضيحة اعتداء عامل مسجد على ممرضة بأطفيح

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

بعد إشادة كولر.. الأهلي يحسم مصير الجوكر بقرار نهائي

موضوعات متعلقة

بمليارات وذهب.. عراقي يتزوج كويتية بمهر خيالي|شاهد

يوتيوير روسي يحطم لامبورجيني بملايين لسبب غريب| شاهد

بلدنا حاضرة .. بنطلونات بـ إسبانيا بشعار صنع في مصر | شاهد

بمحاكاة للزلزال داخل الجامعة.. طلاب طنطا يثيرون السخرية|شاهد

هربت مع عشيقها.. هندي ينتقم من زوجته بطريقة غريبة |تفاصيل

مبادرة خير.. كيلو اللحم في الأقصر بـ150 جنيها.. إيه الحكاية؟

بلطجي حلوان يحرق معرض سيارات بـ البنزين |فيديو

العين حق.. وفاة عريس الأقصر فجأة بعد زفافه على تريلا

ترشيحاتنا

عملوله ضريح.. أول مزار لمتوفى رفض نعشه الخروج من المسجد| شاهد

خبايا وأسرار..مسئول أمريكي يكشف عن لقائه بالرئيس الصيني في هذا الوقت

أنا طمعت وعملت في نفسي مصيبة..تصريحات صادمة من إحدى ضحايا "هوج بول"

خطى ثابتة وانتصارات لا تتوقف.. المرأة المصرية في عهد السيسي

رغم البدايات المخيبة.. هل يكرر الأهلي سيناريو 2021 أمام صنداونز؟!

قوى عاملة القاهرة تعلن نتائج ملتقى توظيف ذوي الهمم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق .. نوع من العصير يحميك من الشيخوخة والسرطان

نجاة راكب دراجة هندي من الموت بمعجزة.. شاهد

صور جديدة للفنان أحمد السعدنى وحسين فهمى من سره الباتع

نانسي عجرم بفستان مثير خلال جولتها الغنائية بأمريكا.. سعره خرافي

فيديو

انخفاض أكيد.. سعر الفراخ هيوصل 60 جنيه والبانيه 120 في هذا الموعد

بقوة 1000 قنبلة نووية.. هل تتعرض مصر لزلزال مثل تركيا؟

تعرف على أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد

27 عملية في هذه المناطق.. حورية فرغلي تكشف سرا لأول مرة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ