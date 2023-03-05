عملوله ضريح.. أول مزار لمتوفى رفض نعشه الخروج من المسجد| شاهد

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، ضجة كبيرة إثر حادث رفض نعش متوفى الخروج من المسجد في بني سويف.

أثارت الواقعة جدلًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا، خاصة بعدما رصد مقطع فيديو النعش وهو يتراجع للخلف كلما اقترب حاملوه من الخروج من المسجد، وسط هتافات سكان بني سويف "لا إله إلا الله الشيخ حبيب الله".

تحولت الحادثة الغريبة والمشكوك في أمرها إلى ادعاءات بكرامة الميت، والذي تبين أنه شيخ معروف يدعى «عزت الصياد»، أحد أتباع الطريقة الصوفية، وقد شهد له أهالي قرية الفشن في بني سويف بحبه للخير وعطفه على المساكين.

تشييد ضريح ومقام لمتوفى رفض نعشه الخروج من المسجد

والغريب هو ما شهدته قرية الفشن خلال الساعات الماضية، فقد انتشرت صور ومقاطع فيديو لضريح تم تشييده كرامة للمتوفى الذي رفض نعشه الخروج من المسجد، بهدف أن يصبح هذا الضريح مزارًا لكل من أراد التبرك به من بني سويف وخارجها، وهو ما عرض القرية للهجوم الشديد من رواد السوشيال ميديا.

واتهموا الأهالي واتباع الرجل بافتعال تلك الواقعة، وتعمد تأخير خروج النعش من المسجد لإثبات أن الرجل لديه كرامات، ويتم بناء الضريح وتشييد صندوق نذور لجمع الأموال من الناس بعد ذلك.