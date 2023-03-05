رسالة حماسية من مدرب الترجي قبل مواجهة الزمالك|شاهد

وجه نبيل معلول، المدير الفني لنادي الترجي التونسي، رسالة حماسية، قبل مواجهة الزمالك، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب معلول، مدرب الترجي عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلًا: “لطالما كانت جماهيرنا الاستثناء الذي يدعم فريقنا في السراء والضراء، في تونس وخارجها، والأكيد أنها ستتواجد في مصر لتشجيعنا في مباراتنا أمام الزمالك ليلة الثلاثاء إن شاء الله".

وتابع: “وفي نفس الإطار، دعوة لجماهيرنا العظيمة التي تحولت لمصر أو تقيم فيها، أن تتواجد من أجل دعم شباب منتخبنا في مباراتهم المرتقبة أمام السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لأقل من 20 عاما، والتي ستدور يوم الإثنين على ملعب السويس”.

الترجي ضد الزمالك

ويحل نادي الترجي ضيفاً على نظيره الزمالك، يوم الثلاثاء القادم، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.