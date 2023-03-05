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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعلم فن الإكسسوارات والتطريز والمشغولات بإطلالة برعاية الشباب والرياضة في كفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تشهد فعاليات برنامج إطلالة والتي نظمته وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية لتنمية النشء» بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ "إدارة تنمية النشء" برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ والدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة.
 

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ويتضمن البرنامج تدريب النشء على تصميم وتنفيذ الملابس وتعلم فن الإكسسورات وفن التطريز والمشغولات وتنفذ الفاعليات بمركزي شباب كفر الشيخ وفوه بمشاركة 100 طليع وطليعة وتم التدريب مع مدربين متخصصين في مجال فن التطريز، وتصميم الإكسسوارات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع
 

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الوزارة لديها رؤية مهمة في حياة النشء، لأنها مرحلة جني ثمار الجمهورية الجديدة، تماشيا مع رؤية مصر 2030م، وأن الوزارة تسعى لتحديث برامجها ومشروعاتها لتمكين النشء والشباب، وتعمل على تأهيلهم في كافة المجالات المجتمعية البناءة. 

 

وأضاف وتهتم وزارة الشباب والرياضة بتفعيل إطلالة في حياة النشء وتفعيل الأنشطة والورش بما يحقق لهم تنظيم وإدارة الوقت، وتحسن نموهم الاجتماعي والنفسي، بالإضافة إلى المساهمة في بناء شخصياتهم، وتحسين مهاراتهم، واتساع مداركهم، وتطوير نشاطهم العقلي واكتشاف وتقدير ذاته.
 

جدير بالذكر أن برامج وأنشطة الوزارة تسعى لتطوير النشء باستمرار واستثمار مواهبهم وطاقتهم الشبابية لاكتشاف ذاته والنهوض بها، لتقديم خدمات متميزة ومتطورة لرفع قدرات النشء في كافة المجالات، وللتأثير في النشء في مرحلتهم العمرية بطرق مختلفة تتناسب مع فكرهم المتطور. 

 

تنفذ الورش بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ولبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء وفريق عمل الإدارة

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وزير الشباب وزير الشباب والرياضة كفر الشيخ الشباب والرياضة محافظ كفر الشيخ أشرف صبحي وزارة الشباب وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

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