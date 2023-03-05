محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء المرحلة الأخيرة من نفق عرابي

بتكلفة 240 مليون جنيه

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال انشاء المرحلة الثالثة والأخيرة من نفق عرابي بمدينة الزقازيق والمقام بتكلفه 240 مليون جنيه على 3 مراحل ويُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب المدينة ويُساهم في فك الاختناقات المرورية وتخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس محمد نبيه مدير المشروعات بالشركة المنفذة لأعمال انشاء نفق عرابي وتمت الإشارة إلى أن المشروع منفذ علي 3 مراحل وتم الإنتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولي والثانية بنسبه 100% وجاري الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة اسفل خطي السكة الحديد 5 و6 علي مسافه 50 متر حيث تم الإنتهاء من اعمال الحفر وجاري تنفيذ اعمال تكسير رؤوس الخوازيق وفرد رمال الإحلال لتجهيز صب اللبشة المسلحة واستكمال باقي الاعمال.

فيما أوضح المهندس سامي رمضان مدير مشروع نفق عرابي بالشركة المنفذه أن النفق جاري إنشاؤه على مسافة 350 متر طولي عباره عن 100 متر بدون سقف باتجاهي ميدان عربي وشارع فاروق و150 متر مغلق أسفل خطوط السكك الحديدية ويضم 4 حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 متر وارتفاع 4 متر ، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الخارجية بطول 100 متر بكل اتجاه وكذلك أعمال رد الشيء لأصله وانتظام حركة القطارات.

شدد المحافظ على إسراع الخطي في تنفيذ الاعمال الجارية بالنفق وكذلك تكثيف ورديات العمل على مدار اليوم للإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، لخلق السيولة المرورية المطلوبة داخل مدينة الزقازيق.

كما كلف المحافظ رئيس حي أول بالمتابعة المستمرة مع شركة الكهرباء لسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الكهرباء ورفع الوصلات وإصلاح التالف منها بمنطقة شارع فاروق وذلك لاستكمال أعمال التطوير بالمنطقة تمهيداً لدخول النفق الخدمة.