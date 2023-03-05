التخلي عن زيلينسكي.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة عن نهاية الصراع في أوكرانيا

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إنه فور الهزيمة العسكرية لأوكرانيا، ستتخلى الولايات المتحدة عن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وستحاول نسيان كل الفظائع التي تسببوا فيها في البلاد.

وقال ماكجريجور، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، ستيفن جاردنر، نشرت على منصة “يوتيوب”، إن أوكرانيا لن تتمكن من الانتصار في ساحة المعركة.

وأضاف: "من المحتمل أن تكون كييف آخر من يعرف هذا الأمر، وبالتأكيد لن تكون قادرة على التأثير فيه بأي شكل من الأشكال.. سيفعل الأمريكيون مرة أخرى ما فعلوه بعد حرب فيتنام”.

وتابع : “لقد أسقطنا المعدات المتبقية في بحر الصين الجنوبي، وأبحرنا بعيدًا ولم يتذكرها أحد”.

وأوضح ماكجريجور، أن “الأمريكيين، كقوة جوية وبحرية، لديهم دائمًا فرصة ركوب طائرة أو سفينة والإبحار إلى الوطن إذا لم تكن الأمور في صالحهم”.

وفي إشارة إلى تاريخ الحملات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان، قال ماكجريجور، إن “ذاكرة الأمريكيين قصيرة للغاية، ويمكنهم الانتقال بسرعة من موضوع أوكرانيا إلى قصة إخبارية أخرى”.