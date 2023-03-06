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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفرخة بـ 30 جنيها.."أبوعفيفي" فرارجي بالشرقية يرفع شعار "خلي الغلابة تاكل"

صدى البلد

هدفي إن الكل ياكل فراخ وانها تكون متوفرة أمام الجميع ولازم كلنا ندعم الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين ولو كلنا عملنا كدة مش هيكون في غلاء أو إرتفاع في الأسعار..بهذة الكلمات بدأ "محمد ابو عفيفي " والشهير بسفير الغلابة صاحب محل فراخ بشارع الحمام بمدينة الزقازيق حديثة لموقع صدى البلد..

في البداية أكد محمد ابو عفيفي قائلا..انا شغال في المهنة دي من سنين كتير والحمد لله لي زباين كتير من مدينة الزقازيق ومن خارجها ومن مختلف مراكز المحافظة والكل عارف المنتج بتاعنا وعندنا الفراخ حية ويتم ذبحها أمام المواطنين.

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وأضاف "أبو عفيفي" قائلا..الفكرة جت لينا مع ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة فقررت ان يتم إتاحة فراخ صغيرة نسبيا في الوزن تقارب الـ 900 جرام وتكون مخصصة للحشو عبارة عن عروض يصل سعر الفرخة داخل العرض وإلى 30 جنيها وبالفعل وجدنا إقبال كبير من المواطنين.

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واستكمل أبو عفيفي حديثة مؤكدا أنه أطلق عليه لقب سفير الغلابة لأن مفيش حد يأتي للشراء ويعود دون أن يجد حاجته التي يطلبها مشيرا إلى أن أسعار الوراك والبانية وغيرها يتم تحديدها يوميا مع وجود خصم 10 جنيهات عن أي تاجر فراخ أخر.

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وأشار "عفيفي" قائلا إنه سعيد جدا بدعاء الناس له والإقبال الكبير على الشراء مؤكدا على أن الفراخ يتم ذبحها أمام المستهلك ويتم التأكد من انها خالية من أي عيب أو أي أمراض قائلا..لدينا طيور حية مختلفة تتنوع ما بين فراخ بيضاء وأخري بياضة وبط ورومي وغيرها من أنواع الطيور الحية المختلفة.

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وأختتم "محمد أبو عفيفي" والشهير بسفير الغلابة حديثه قائلا المبادرة جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث انني رأيت انني ربما أكسب في صنف من الطيور ولكن لا يجب أن أكسب في جميع الأصناف وهذا هو المغزى من المبادرة أنه يجب على جميع التجار أن يكون لديهم قناعة بما كتبه الله لهم من رزق.

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وأضاف "أبو عفيفي" قائلا..لو كلنا كاتجار عملنا مبادرات سواء كانت بسيطة او كبيرة الكل هيكون مبسوط وهنقدر نتكاتف جميعا لمنع زيادة الأسعار ونعمل بمبدأ التكافل الإجتماعي والحياة الكريمة التي ينادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

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