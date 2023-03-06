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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوبل تعلن أسعار كروس لاند 2023 فى مصر

أوبل كروس لاند موديل
أوبل كروس لاند موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية أوبل في مصر عن زيادات جديدة في أسعار طراز كروس لاند خلال شهر مارس الجاري .

أوبل كروس لاند موديل 2023

وأوضح وكيل أوبل ، ان السيارة كروس لاند موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية متوسطة الحجم ، وتم زيادة سعرها 60 الف جنيه .

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ومن المعروف ان السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 ، تنتج قوة 110 حصان من خلال محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي تيربو، وعزم اقصى للدوران 205 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الجر الامامي للعجلات.

أوبل كروس لاند موديل 2023

وتتسارع السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 ، من وضع الثبات 0 الى الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 11.8 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 185 كيلومتر في الساعة، بينما تستهلك نسبة من الوقود تقدر بـ 4.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

أوبل كروس لاند موديل 2023

وتأتى السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 ، زجاج ومرايات كهربائية، ومقود حركة متعدد الوظائف، بنظام صوتي ترفيهي، وبلوتوث، ومكبرات صوتية، بالإضافة إلى مكيف هواء اوتوماتيكي .

أوبل كروس لاند موديل 2023

وتضم السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 ، مكابح ABS و EBD، وكاميرا خلفية وحساسات ركن، بالإضافة إلى نظام الحماية AIRBAGS، ودعم السيارة على تجاوز المرتفعات.

أوبل كروس لاند موديل 2023

أما عن أسعار أوبل كروس لاند الجديدة بمصر:

- فئة اليجانس 759.990 ألف جنيه بدلاً من 699.990 ألف جنيه .

- فئة توب لاين 819.990 ألف جنيه بدلاً من 759.990 ألف جنيه .

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