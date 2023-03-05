عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: المشروعات القومية قضت على الهجرة غير الشرعية.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة حياة كريمة غيرت الحياة بمطوبس، لإقامة المشروعات الخدمية في كافة القطاعات، مما زاد من نسبة تشغيل العمالة، وإيجاد فرص عمل، مؤكداً أن اهتمام الدولة بها أدى لانخفاض نسب البطالة، والقضاء على الهجرة غير الشرعية بعد أن كانت مطوبس منبع الهجرة غير الشرعية، لقرب سواحلها من قبرص واليونان وإيطاليا، لوجود العديد من المشروعات منها المنطقة الصناعية، ومزرعة غليون السكية، ومحطة الكهرباء، ومجمع مصانع الرمال السوداء، إضافة للتعاون مع وزارة التنمية المحلية جرى إيجاد فرص عمل من خلال مشروعات للشباب، والقروض الميسرة من خلال مشروعك.

تعليم فن الإكسسوارات والتطريز والمشغولات برعاية «الشباب والرياضة» في كفر الشيخ

غداً.. قطع المياه لمدة 12 ساعة عن مدينة كفر الشيخ

جاء ذلك خلال استقبال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، والدكتور هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، ووكلاء الوزراء، وعدد من المسئولين بالديوان.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة بالتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية بالمدارس وبمراكز الشباب، والاهتمام بالتعليم الفني، لتدريب الطلاب والطالبات، وتهيئتهم لسوق العمل، إضافة لفتح أقسام ومدارس جديدة تتواكب مع المشروعات الخدمية التي تشهدها المحافظة، فتم افتتاح مدرسة فوه النسيجية لإحياء المهنة التراثية بفوة، وإيجاد فرص عمل للفتيات، إضافة لقسم التعدين ليعمل أخرجوه بمجمع المصانع للرمال السواء، إضافة لقسم الأسماك، لتعلم تربية وتعليب وحفظ الأسماك.

 

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء، إن المحافظة كانت على رأس المحافظات التي يوجد بها هجرة غير شرعية، ولكن تم الحد منها بجهود الدولة، وكان لوحدة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالديوان العام، والتي يرأسها دكتورة آلاء خفاجي، دور مهم في توعية المواطنين، وطرح البدائل لهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

IMG-20230305-WA0144
IMG-20230305-WA0144
IMG-20230305-WA0143
IMG-20230305-WA0143
IMG-20230305-WA0141
IMG-20230305-WA0141
كفر الشيخ التعليم الفني مجلس النواب المشروعات القومية محافظ كفر الشيخ التنمية المحلية مبادرة حياة كريمة الشباب والرياضة حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قوية لبيراميدز.. الأهلي يستعد للتعاقد مع هذا اللاعب بتوجيهات كولر

النائبُ العام يأمرُ بحبسِ صاحب كلبٍ افترس جارَهُ بالشيخِ زايد.. تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الحساسية.. وهذا موعد زوال العاصفة الترابية

خبير مصرفي يكشف عن حقيقة طرح البنوك شهادات بفائدة 25% مرة أخرى

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

أسامة نبيه يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك قبل لقاء الترجي

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تحذيرات حدوث زلزال بقوة 10 ريختر

بشائر رمضان تتوالى|5 هدايا من الرئيس للمصريين.. ومفاجأة سارة في أسعار الفراخ والياميش

موضوعات متعلقة

رفضت المكافأة.. تكريم معلمة أعادت مقتنيات بـ350 ألف جنيه بكفر الشيخ.. صور

تعليم فن الإكسسوارات والتطريز والمشغولات برعاية «الشباب والرياضة» في كفر الشيخ

غداً.. قطع المياه لمدة 12 ساعة عن مدينة كفر الشيخ

استعداداً لشهر رمضان.. حملات نظافة شاملة في مساجد كفر الشيخ| صور

الحركة الوطنية: حملات التثقيف السياسي ورفع الوعي تصل كفر الشيخ.. صور

بمئوية الموجي.. محافظ كفر الشيخ: ألحانه ستظل خالدة في أذهان المستمع العربي

بدء اختبارات صفوف النقل بمدارس كفر الشيخ لشهر مارس غدا

صحة كفر الشيخ: دورة تدريبية لأطباء الأسنان

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب مملكة تونجا

ليست الصين.. نائب أمريكي يكشف عن مفاجأة حول أصل فيروس كورونا

رسميا .. خروج مسلسل بطن الحوت لـ محمد فراج من موسم رمضان

لغز فيديو مدته 140 ثانية عن بيع ممبار وفشة الحمير

نوران جوهر وهانيا الحمامي تتأهلان لنصف نهائي بطولة بلاك بول للإسكواش 2023

ليست المرة الأولي.. كلب زوج المذيعة أميرة شنب دائم مهاجمة الجيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأحلى.. نجلاء بدر وبشرى وبوسى شلبي بفستاتين مثيرة.. شاهد

نشرة المرأة والصحة..بعد أزمة المذيعة.. ما هي خطورة عضة الكلب..محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

أميرة فتحى تثير ضجة من مهرجان أسوان بعد غياب طويل

بتكبر مع الأطفال.. مفأجاة صادمة عن صناعة ملابس أثارت الجدل.. شاهد

فيديو

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

«صوّر مواطن عفتي».. ممرضة أطفيح تروي تفاصيل اعتداء عامل مسجد عليها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ