محافظ كفر الشيخ: المشروعات القومية قضت على الهجرة غير الشرعية.. صور

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة حياة كريمة غيرت الحياة بمطوبس، لإقامة المشروعات الخدمية في كافة القطاعات، مما زاد من نسبة تشغيل العمالة، وإيجاد فرص عمل، مؤكداً أن اهتمام الدولة بها أدى لانخفاض نسب البطالة، والقضاء على الهجرة غير الشرعية بعد أن كانت مطوبس منبع الهجرة غير الشرعية، لقرب سواحلها من قبرص واليونان وإيطاليا، لوجود العديد من المشروعات منها المنطقة الصناعية، ومزرعة غليون السكية، ومحطة الكهرباء، ومجمع مصانع الرمال السوداء، إضافة للتعاون مع وزارة التنمية المحلية جرى إيجاد فرص عمل من خلال مشروعات للشباب، والقروض الميسرة من خلال مشروعك.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، والدكتور هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، ووكلاء الوزراء، وعدد من المسئولين بالديوان.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة بالتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية بالمدارس وبمراكز الشباب، والاهتمام بالتعليم الفني، لتدريب الطلاب والطالبات، وتهيئتهم لسوق العمل، إضافة لفتح أقسام ومدارس جديدة تتواكب مع المشروعات الخدمية التي تشهدها المحافظة، فتم افتتاح مدرسة فوه النسيجية لإحياء المهنة التراثية بفوة، وإيجاد فرص عمل للفتيات، إضافة لقسم التعدين ليعمل أخرجوه بمجمع المصانع للرمال السواء، إضافة لقسم الأسماك، لتعلم تربية وتعليب وحفظ الأسماك.

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء، إن المحافظة كانت على رأس المحافظات التي يوجد بها هجرة غير شرعية، ولكن تم الحد منها بجهود الدولة، وكان لوحدة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالديوان العام، والتي يرأسها دكتورة آلاء خفاجي، دور مهم في توعية المواطنين، وطرح البدائل لهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

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