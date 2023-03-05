ليست الصين.. نائب أمريكي يكشف عن مفاجأة حول أصل فيروس كورونا

قال النائب الأمريكي براد وينستروب، إنه من الممكن أن يشهد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ومسؤولو وزارة الطاقة الأمريكية أمام لجنة بمجلس النواب في المستقبل، بعد تقارير خلصت، بدرجات متفاوتة من الثقة، إلى أن مصدر الوباء كان تسربا من المختبر.

وصرح وينستروب عندما سئل في برنامج "Face The Nation" على شبكة "سي بي إس" عما إذا كان سيتم استدعاء المسؤولين للإدلاء بشهادتهم "قد يأتي وقت لذلك".

وقال وينستروب، الذي يرأس لجنة فرعية تابعة لمجلس النواب بشأن جائحة كوفد-19، إنه على الرغم من أنه رأى بعض المعلومات الاستخبارية حول أصول الوباء، إلا أنه لم ير كل المعلومات التي يريد رؤيتها. حسبما ذكر موقع "ذا هيل". حيث دعا بعض زملائه في الحزب الجمهوري إلى الإعلان عن جميع المعلومات الأمريكية المتعلقة بأصول كورونا.

وتأتي تعليقات وينستروب بعد أن خلص تقرير لوزارة الطاقة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر إلى "ثقة منخفضة" أن أصل الوباء كان تسربًا من المختبر. كما أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي، أن وكالته قد قدرت أن الفيروس على الأرجح جاء من تسرب معمل في ووهان، الصين.

ولكن على الرغم من النتائج التي توصلت إليها الوكالات، لا يوجد حتى الآن إجماع حول مصدر الوباء. ولا تزال أربع وكالات استخبارات أخرى على الأقل تعتقد أن الفيروس قد انتقل إلى البشر من مضيف طبيعي.

وحظيت نظرية "التسرب في المختبر" بشعبية في الدوائر المحافظة منذ الأيام الأولى للوباء، واستخدم العديد من الجمهوريين أخبار تقرير وزارة الطاقة لأخذ جولة انتصار.

لكن الديمقراطيين والبيت الأبيض سارعوا إلى الإشارة إلى أن التقارير تم إعدادها بثقة منخفضة، ولم يكن هناك إجماع استخباراتي ملموس حول من أين بدأ الفيروس.

وأكد النائب الأمريكي، أن المشرعين سيواصلون دفع المزيد من المعلومات، للوصول إلى حقيقة اللغز.

كما قال وينستروب: "علينا مواصلة المضي قدمًا والحصول على إجابات للأسئلة لأنه كلما وجدنا المزيد، زادت الأسئلة التي قد تكون لدينا".