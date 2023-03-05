عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليست الصين.. نائب أمريكي يكشف عن مفاجأة حول أصل فيروس كورونا

صدى البلد

قال النائب الأمريكي براد وينستروب، إنه من الممكن أن يشهد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ومسؤولو وزارة الطاقة الأمريكية أمام لجنة بمجلس النواب في المستقبل، بعد تقارير خلصت، بدرجات متفاوتة من الثقة، إلى أن مصدر الوباء كان تسربا من المختبر.

وصرح وينستروب عندما سئل في برنامج "Face The Nation" على شبكة "سي بي إس" عما إذا كان سيتم استدعاء المسؤولين للإدلاء بشهادتهم "قد يأتي وقت لذلك". 

وقال وينستروب، الذي يرأس لجنة فرعية تابعة لمجلس النواب بشأن جائحة كوفد-19، إنه على الرغم من أنه رأى بعض المعلومات الاستخبارية حول أصول الوباء، إلا أنه لم ير كل المعلومات التي يريد رؤيتها. حسبما ذكر موقع "ذا هيل". حيث دعا بعض زملائه في الحزب الجمهوري إلى الإعلان عن جميع المعلومات الأمريكية المتعلقة بأصول كورونا.

وتأتي تعليقات وينستروب بعد أن خلص تقرير لوزارة الطاقة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر إلى "ثقة منخفضة" أن أصل الوباء كان تسربًا من المختبر. كما أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي، أن وكالته قد قدرت أن الفيروس على الأرجح جاء من تسرب معمل في ووهان، الصين.

ولكن على الرغم من النتائج التي توصلت إليها الوكالات، لا يوجد حتى الآن إجماع حول مصدر الوباء. ولا تزال أربع وكالات استخبارات أخرى على الأقل تعتقد أن الفيروس قد انتقل إلى البشر من مضيف طبيعي.

وحظيت نظرية "التسرب في المختبر" بشعبية في الدوائر المحافظة منذ الأيام الأولى للوباء، واستخدم العديد من الجمهوريين أخبار تقرير وزارة الطاقة لأخذ جولة انتصار.

لكن الديمقراطيين والبيت الأبيض سارعوا إلى الإشارة إلى أن التقارير تم إعدادها بثقة منخفضة، ولم يكن هناك إجماع استخباراتي ملموس حول من أين بدأ الفيروس. 

وأكد النائب الأمريكي، أن المشرعين سيواصلون دفع المزيد من المعلومات، للوصول إلى حقيقة اللغز.

كما قال وينستروب: "علينا مواصلة المضي قدمًا والحصول على إجابات للأسئلة لأنه كلما وجدنا المزيد، زادت الأسئلة التي قد تكون لدينا".

فيروس كورونا أصل فيروس كورونا الحزب الجمهوري الجمهوريين مكتب التحقيقات الفيدرالي وزارة الطاقة الأمريكية وهان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قوية لبيراميدز.. الأهلي يستعد للتعاقد مع هذا اللاعب بتوجيهات كولر

النائبُ العام يأمرُ بحبسِ صاحب كلبٍ افترس جارَهُ بالشيخِ زايد.. تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الحساسية.. وهذا موعد زوال العاصفة الترابية

خبير مصرفي يكشف عن حقيقة طرح البنوك شهادات بفائدة 25% مرة أخرى

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

أسامة نبيه يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك قبل لقاء الترجي

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تحذيرات حدوث زلزال بقوة 10 ريختر

بشائر رمضان تتوالى|5 هدايا من الرئيس للمصريين.. ومفاجأة سارة في أسعار الفراخ والياميش

ترشيحاتنا

عمرو أديب: محمد صلاح لو قعد في بيته النهاردة يبقى اتعشت.. فيديو

زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب مملكة تونجا

ليست الصين.. نائب أمريكي يكشف عن مفاجأة حول أصل فيروس كورونا

رسميا .. خروج مسلسل بطن الحوت لـ محمد فراج من موسم رمضان

لغز فيديو مدته 140 ثانية عن بيع ممبار وفشة الحمير

نوران جوهر وهانيا الحمامي تتأهلان لنصف نهائي بطولة بلاك بول للإسكواش 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأحلى.. نجلاء بدر وبشرى وبوسى شلبي بفستاتين مثيرة.. شاهد

نشرة المرأة والصحة..بعد أزمة المذيعة.. ما هي خطورة عضة الكلب..محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

أميرة فتحى تثير ضجة من مهرجان أسوان بعد غياب طويل

بتكبر مع الأطفال.. مفأجاة صادمة عن صناعة ملابس أثارت الجدل.. شاهد

فيديو

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

«صوّر مواطن عفتي».. ممرضة أطفيح تروي تفاصيل اعتداء عامل مسجد عليها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ