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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من ممثل إلى طيار..الفنان سامي جوهر يتحدث عن حياته الفنية

الفنان سامي جوهر
الفنان سامي جوهر

قال الفنان سامي جوهر صاحب دور "برعي" في "شاهد ما شافش حاجة"، إنه قدم دور برعي في المسرحية، وعلى الفور قرر أن يغادر البلاد، متابعا: عملت في مجال التمثيل وشاركت مع الزعيم عادل إمام.

 

وأضاف "سامي جوهر" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، قررت أن ترك الفن والدخول في مجال دراسة الطيران، وبالفعل نجحت وأصبحت كابتن طيار، مشيدا بما حدث في سيناء من تطور وتنمية.

 

واسترسل: عند رؤيتي لما حدث في سيناء من تطورات، قررت أن أقيم بها، متابعا:" عايش حاليا في نويبع ومبسوط بما حدث من تطور وتنمية".

 

وتابع: أهل سيناء اختاروني لاصبح أمين عام لجمعية التراث البدوي، مشددا على أن علاقته بعائلة الزعيم قوية وممتددة، وهي جزء هام في حياته.

سامي جوهر الفنان سامي جوهر التمثيل عادل إمام الطيران سيناء اخبار التوك شو

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